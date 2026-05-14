Nachtambulanz am LKH Hohenems wird geschlossen

Es ist wahrlich nicht so, dass die Ambulanz am LKH Hohenems in der Nacht überrannt worden wäre: So hat eine Auswertung der Frequenzen gezeigt, dass zwischen 21 und 7 Uhr durchschnittlich gerade einmal 6,6 Patienten behandelt werden. Davon sind zwei Drittel sogenannte Selbstzuweiser, ein Drittel wird mit der Rettung eingeliefert. „Angesichts des hohen Kostendrucks im Gesundheitswesen sowie des zunehmenden Fachkräftemangels haben wir daher die Entscheidung getroffen, den nächtlichen Ambulanzbetrieb nicht länger fortzuführen“, erklärt Gerald Fleisch, Geschäftsführer der Vorarlberger Landeskrankenhäuser. Er betont, dass die umliegenden Krankenhäuser in Bregenz, Feldkirch und Dornbirn die wenigen zusätzlichen Patienten aus Hohenems mit ihren bestehenden Kapazitäten und Strukturen „zuverlässig mitversorgen können“. Zudem werde auch in Zukunft am LKH Hohenems eine Notfallstruktur bereitstehen: „Wir brauchen diese sowohl für Notfälle im Spital, beispielsweise wenn eine Patientin nachts stürzt, als auch für externe Notfälle.“ Die Portiersloge bleibe rund um die Uhr besetzt, sodass bei einem eintreffenden akuten Notfall umgehend Unterstützung angefordert und die innerklinische Notfallversorgung eingeleitet werden kann. Heißt im Klartext: Niemand wird vor geschlossenen Krankenhaustüren verbluten. Nach erfolgter Erstversorgung und Stabilisierung sollen die betroffenen Patienten dann zur weiteren Behandlung bzw. zur stationären Versorgung in das für sie geeignete Spital gebracht werden.