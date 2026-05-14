Bremse defekt: Traktor überschlug sich doppelt

Fahrer wurde in Kabine herumgeschleudert

Der Traktor kippte bei diesem Manöver allerdings um und überschlug sich gleich doppelt, bevor er auf den Rädern zum Stillstand kam. Der 54-Jährige wurde in der Fahrerkabine wie in einer Waschmaschine herumgeschleudert und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades an den Beinen sowie an der rechten Hand. Er konnte sich jedoch selbstständig aus dem Wrack befreien. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde das Unfallopfer ins LKH Bregenz eingeliefert. Ein Alkotest verlief negativ.