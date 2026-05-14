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Unfall in Wolfurt

Bremse defekt: Traktor überschlug sich doppelt

Chronik
14.05.2026 13:34
Der Traktor wurde bei dem Unfall stark beschädigt.
Der Traktor wurde bei dem Unfall stark beschädigt.(Bild: Shourot Maurice)

In Wolfurt (Vorarlberg) hat ein 54-jähriger Mann am Mittwochabend aufgrund eines technischen Problems die Herrschaft über seinen Traktor verloren. Nach einem Bremsdefekt kam das Gefährt von der Fahrbahn ab und kippte um. Der Lenker zog sich dabei Verletzungen zu.

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Ereignet hat sich der Vorfall am Mittwochabend gegen 18.40 Uhr. Der 54-Jährige war mit seiner Zugmaschine auf dem stark abschüssigen Frickenescherweg in Richtung Tal unterwegs, als aus bislang unbekannter Ursache plötzlich die Bremsen versagten. Es folgten dramatische Sekunden: Der Traktor wurde immer schneller und schneller, schließlich sah sich der Mann dazu gezwungen, das Gefährt in einen Gegenhang zu lenken, um es abzubremsen. 

Der Lenker versuchte, sein Gefährt in einen Gegenhang zu lenken, um es abzubremsen.
Der Lenker versuchte, sein Gefährt in einen Gegenhang zu lenken, um es abzubremsen.(Bild: Shourot Maurice)

Fahrer wurde in Kabine herumgeschleudert
Der Traktor kippte bei diesem Manöver allerdings um und überschlug sich gleich doppelt, bevor er auf den Rädern zum Stillstand kam. Der 54-Jährige wurde in der Fahrerkabine wie in einer Waschmaschine herumgeschleudert und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades an den Beinen sowie an der rechten Hand. Er konnte sich jedoch selbstständig aus dem Wrack befreien. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde das Unfallopfer ins LKH Bregenz eingeliefert. Ein Alkotest verlief negativ.

Hoher Sachschaden
Die Feuerwehr Wolfurt musste die Fahrbahn reinigen, da aus dem Unfallfahrzeug Betriebsmittel ausgelaufen waren. An der Zugmaschine entstand erheblicher Sachschaden.

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