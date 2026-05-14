Alkoholisierter Lenker kracht mit Pkw gegen Mauer

Zugetragen hat sich der Unfall gegen 6 Uhr früh in der Belruptstraße. Ein 22-jähriger Lenker aus Vorarlberg war mit seinem Pkw auf der Gemeindestraße "Am Tannenbach" unterwegs, als er Zeugenangaben zufolge aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Dieses kam von der Straße ab und kollidierte frontal mit der Mauer einer Tiefgarageneinfahrt.
Führerschein abgenommen
Der Fahrer sowie seine beiden - 20 und 22 Jahre alten - Begleiter zogen sich beim Aufprall Verletzungen unbestimmten Grades zu. Die beiden Mitfahrer mussten nach der Erstversorgung mit der Rettung zur weiteren Abklärung ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht werden. Ein beim Unfalllenker durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Ihm wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle entzogen. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden.
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