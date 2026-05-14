Alkoholisierter Lenker kracht mit Pkw gegen Mauer

Führerschein abgenommen

Der Fahrer sowie seine beiden - 20 und 22 Jahre alten - Begleiter zogen sich beim Aufprall Verletzungen unbestimmten Grades zu. Die beiden Mitfahrer mussten nach der Erstversorgung mit der Rettung zur weiteren Abklärung ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht werden. Ein beim Unfalllenker durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Ihm wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle entzogen. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden.