Kiloweise harte Drogen geschmuggelt und verkauft

Ehemalige Partner sind nun erbitterte Feinde

Im Gerichtssaal zeigte sich außerdem, dass aus den einstigen Partnern längst erbitterte Feinde geworden sind. Besonders brisant: Der Angeklagte soll seinem ehemaligen Komplizen sogar Drohbriefe ins Gefängnis geschickt haben. Darin habe gestanden, er werde seinen Ex-Kompagnon und dessen Freundin umbringen, sollten sie gegen ihn aussagen. Für zusätzlichen Zündstoff sorgt die Rolle eines erst 16-jährigen Jugendstraftäters, der die Drohbotschaften überbracht haben soll. Laut dem Staatsanwalt habe ihm der Angeklagte dafür ein Kilogramm Kokain versprochen.