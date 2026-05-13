Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Dealer vor Gericht

Kiloweise harte Drogen geschmuggelt und verkauft

Vorarlberg
13.05.2026 18:00
Dem Angeklagten wird Drogenschmuggel und Verkauf im großen Stil zur Last gelegt.
Dem Angeklagten wird Drogenschmuggel und Verkauf im großen Stil zur Last gelegt.(Bild: Chantall Dorn)
Porträt von Chantal Dorn
Von Chantal Dorn

Am Landesgericht Feldkirch in Vorarlberg stand am Mittwoch ein Drogen-Prozess mit brisantem Hintergrund auf der Tagesordnung. Angeklagt war ein einschlägig vorbestrafter 38-Jähriger. 

0 Kommentare

Die Vorwürfe wiegen schwer. Laut Staatsanwalt Simon Mathis soll der Angeklagte im vergangenen Jahr innerhalb von nur fünf Monaten riesige Mengen harter Drogen aus der Schweiz nach Vorarlberg gebracht haben.

Die Rede ist von insgesamt sechs Kilogramm Kokain, einem Kilogramm Amphetamine und mehr als neun Kilogramm Cannabis. Verkauft worden seien die Drogen im Raum Bludenz – gemeinsam mit einem Komplizen.

Zitat Icon

Dieser Komplize ist der eigentliche Drahtzieher des Drogenhandels gewesen.

Rechtsanwalt Nicolas Stieger

Und genau dieser ehemalige Geschäftspartner, der bereits zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden ist, belastete den 38-Jährigen nun schwer. Rechtsanwalt Nicolas Stieger, der den Angeklagten verteidigt, hielt dagegen: „Dieser Komplize ist der eigentliche Drahtzieher des Drogenhandels gewesen.“ Gleichzeitig kritisierte Stieger die Ermittlungen scharf und sprach von einer „mangelhaften Anklageschrift“. So sei beispielsweise nicht einmal klar, woher genau die Drogen überhaupt stammen würden.

Ehemalige Partner sind nun erbitterte Feinde
Im Gerichtssaal zeigte sich außerdem, dass aus den einstigen Partnern längst erbitterte Feinde geworden sind. Besonders brisant: Der Angeklagte soll seinem ehemaligen Komplizen sogar Drohbriefe ins Gefängnis geschickt haben. Darin habe gestanden, er werde seinen Ex-Kompagnon und dessen Freundin umbringen, sollten sie gegen ihn aussagen. Für zusätzlichen Zündstoff sorgt die Rolle eines erst 16-jährigen Jugendstraftäters, der die Drohbotschaften überbracht haben soll. Laut dem Staatsanwalt habe ihm der Angeklagte dafür ein Kilogramm Kokain versprochen.

Lesen Sie auch:
LKA Tirol-Chefin Katja Tersch, Landespolizeidirektor Helmut Tomac und der Chef der Innsbrucker ...
Rekordschlag in Tirol
Noch nie so viel Kokain in Tirol sichergestellt
08.05.2026

Der Beschuldigte bestreitet die ihm zur Last gelegten Vorwürfe. Weitere Zeugen sollen nun Licht ins Dunkel der kriminellen Machenschaften bringen. Der Prozess wurde folglich vertagt. Fakt ist, dass für den seit neun Monaten in Untersuchungshaft sitzenden Angeklagten sehr viel auf dem Spiel steht: Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu 15 Jahre Gefängnis.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
13.05.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
3° / 13°
Symbol bedeckt
Bludenz
3° / 17°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
4° / 16°
Symbol bedeckt
Feldkirch
4° / 17°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

VW und andere kämpfen mit dem Umstieg auf E-Mobilität und dem schwächelnden Absatz, viele ...
Alarm in Autobranche
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
In Deutschland läuft derzeit der Mordprozess um den achtjährigen Fabian aus Güstrow.
Prozess um Fabian (8)
Vater ist mit Mordverdächtiger wieder in Beziehung
US-Medien berichten:
Iran besitzt noch Großteil seines Raketenarsenals
Dieses Bild postete Trump und betitelte es mit „51. Bundesstaat“.
Provokantes Posting
Trump erklärt Venezuela zu „51. Bundesstaat“
Das Baby wurde auf natürlichem Weg gezeugt und zunächst von der Mutter sowie dem biologischen ...
Historisches Urteil
Italien erkennt drei Elternteile für Kind (4) an
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
10 Finalisten, Israel-Störer & singende Swarovski!
132.215 mal gelesen
Victoria Swarovski begeisterte im „Guckloch“-Kleid und überraschte mit ihrem Gesangstalent. Am ...
Wien
Mann als lebende Fackel! Einsatz vor Stephansdom
116.215 mal gelesen
Fünf Polizeiautos sowie fünf Autos der Berufsrettung standen im Einsatz.
Österreich
Droht Cosmó Ungemach wegen seines blauen Sterns?
82.483 mal gelesen
Cosmó veränderte kurzfristig seinen Stern, Lex Leon verwendet einen sehr ähnlichen Stern seit 16 ...
Innenpolitik
Abgabe soll auch für inländische Pakete gelten
1485 mal kommentiert
Die Bundesregierung hat jetzt den Gesetzesentwurf für die geplante Paketabgabe vorgelegt ...
Innenpolitik
Ein neuer, schwerer Sündenfall der Regierung
814 mal kommentiert
Der Poker um den neuen Generaldirektor soll bereits entschieden sein – aber nicht im ...
Wirtschaft
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
781 mal kommentiert
VW und andere kämpfen mit dem Umstieg auf E-Mobilität und dem schwächelnden Absatz, viele ...
Mehr Vorarlberg
Beim SCR Altach
Nur einmal gab es beim Saisonfinale keine Party
Dealer vor Gericht
Kiloweise harte Drogen geschmuggelt und verkauft
Jugendkriminalität
Kinder als Täter rücken stärker in den Fokus
Karrierestart
32 neue Polizisten bereit zum Dienst im Ländle
Gute Nachricht:
Aktuelle TBC-Untersuchungen ohne positive Befunde
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf