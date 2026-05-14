„liga“: Wenn Vorarlberger flachliegen

Eine völlig andere Form von liga ist jene, die den Alemannen für längere Zeit ins Bett zwingt, nämlich eine Krankheit: „Drei Täg ischtr g´läga, etz ischt´r wieder uf!“ Hier bedeutet liga nichts anderes als krank sein, und als direktes Gegenstück dazu beschreibt das uf si – also das auf(recht) sein statt zu liegen -, dass der besprochene Mensch wieder gesundet ist, oder auch umgekehrt („Ischtr uf? Na, er ligt no.“ = „Ist er wieder gesund? Nein, er ist noch krank.“).