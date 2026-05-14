Bregenz verabschiedete sich mit einer Niederlage

Zweitliga-Schlusslicht SW Bregenz musste auch in der letzten Runde bei der Vienna auf der Hohen Warte als Verlierer vom Platz. Dem Abstieg können Trainer Andreas Heraf und seine Mannschaft aber dennoch entrinnen – in der Regionalliga Ost fehlen Horn derzeit sechs Punkte auf den Aufstiegsplatz.
Endlich ist die Saison vorbei, werden sich die Bregenzer wohl denken. Das Zweitliga-Schlusslicht unterlag am letzten Spieltag bei der Vienna mit 0:2 und verabschiedete sich damit mit der 15. Niederlage.
Wie so oft in dieser Saison traten die Festspielstädter auch auf der Hohen Warte bemüht auf, ließen sich aber ziemlich früh austanzen. Kapitän Bernhard Luxbacher ließ Vincent Gembalies und Raul Marte alt aussehen, bediente dann Bernhard Zimmermann mustergültig – 1:0 nach 19 Minuten. Kurz vor der Pause legte Santino Pistrol per Kopf zum 2:0 nach, SW-Verteidiger Raul Marte konnte den Ball erst hinter der Torlinie klären.
Im zweiten Abschnitt passierte nicht mehr allzu viel. Bregenz versuchte viel, erreichte aber wenig. Die Vienna verteidigte die Führung ohne große Probleme.
Trotzdem Hoffnung
Trotz der 15. Niederlage und dem letzten Platz dürfen sich die Vorarlberger weiter Hoffnung auf den Klassenerhalt machen. In der Regionalliga Ost siegte Horn am Feiertag zwar mit 2:0 in Parndorf, hat aber dennoch drei Runden vor Saisonende sechs Punkte Rückstand auf den Aufstiegsplatz. Leobendorf könnte aber am Freitag mit einem Sieg bei der Sportunion Mauer auf neun Punkte davonziehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.