Bregenz verabschiedete sich mit einer Niederlage

Trotzdem Hoffnung

Trotz der 15. Niederlage und dem letzten Platz dürfen sich die Vorarlberger weiter Hoffnung auf den Klassenerhalt machen. In der Regionalliga Ost siegte Horn am Feiertag zwar mit 2:0 in Parndorf, hat aber dennoch drei Runden vor Saisonende sechs Punkte Rückstand auf den Aufstiegsplatz. Leobendorf könnte aber am Freitag mit einem Sieg bei der Sportunion Mauer auf neun Punkte davonziehen.