Jawohl! Austria Lustenau spielt wieder Bundesliga!

Viel Emotion

Nach der 2:1-Führung ließ die Mannschaft nichts mehr zu. „Wir wollten unser Spiel unbedingt durchziehen, da war unglaublich viel Überzeugung und Emotion“, strahlte Fabian Gmeiner mit seinem Kollegen um die Wette. „Der Ausgleich war zwar ein kurzer Dämpfer, aber wir waren uns sicher, dass wir die Partie noch gewinnen werden.“ Für Urgestein Pius Grabher war das Gefühl unglaublich. „Wir haben so viel durchgemacht. Aufstieg, Abstieg, dann fast in die Regionalliga abgestürzt und wieder aufgestiegen. Jetzt sind wir wieder dort angekommen, wo wir hingehören.“