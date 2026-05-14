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2:1 gegen Amstetten

Jawohl! Austria Lustenau spielt wieder Bundesliga!

2. Liga
14.05.2026 20:09
Austria Lustenau krönte sich zum Meister der 2. Liga.
Austria Lustenau krönte sich zum Meister der 2. Liga.(Bild: APA/DIETMAR STIPLOVSEK)
Porträt von Dietmar Hofer
Von Dietmar Hofer

Mit dem 2:1-Sieg über Amstetten gelang Austria Lustenau nach zwei Jahren die Rückkehr in die Bundesliga. Jack Lahne und Sacha Delaye fixierten den Dreier vor dem eigenen Publikum und brachten den grün-weißen Anhang in Extase. Jetzt geht es für Matthias Maak & Co. zum Feiern nach Mallorca.

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Was für eine Dramatik! Und am Ende gab es kein Halten mehr bei den Fans. „Wir sind Bundesliga!“, schallte es durch die ganze Sun Minimeal Arena, ehe der Toten-Hosen-Hit „An Tagen wie diesen“ durch die Lautsprecher dröhnte. Denn nach zwei Jahren ist die Austria zurück in der Beletage des österreichischen Fußballs.

Nach dem Schlusspfiff wurde der Rasen von hunderten Fans gestürmt.
Nach dem Schlusspfiff wurde der Rasen von hunderten Fans gestürmt.(Bild: Dietmar Hofer)

Hunderte stürmten nach dem Schlusspfiff auf den Platz und tauchten das Stadion in ein grün-weißes Jubelmeer. Ein harterkämpfter 2:1-Erfolg über Amstetten machte das Lustenauer Glück perfekt. Zum Matchwinner avancierten Jack Lahne und Sasha Delaye, der beim Penalty zum entscheidenden 2:1 eiskalt blieb.

Spielmacher Sacha Delaye fixierte den 2:1-Siegtreffer souverän vom Elfmeterpunkt.
Spielmacher Sacha Delaye fixierte den 2:1-Siegtreffer souverän vom Elfmeterpunkt.(Bild: GEPA)

Die volle Härte
Da spielte es auch keine Rolle, dass St. Pölten im Parallelspiel gegen Wels mit 1:0 siegte. Die silberfarbene Meisterschale blieb in Lustenau. Es war eine kollektive Meisterleistung, die Lustenau vor ausverkauftem und stimmungsgewaltigem Haus bot. Für Meistertrainer Markus Mader waren vor allem die letzten Minuten die volle Härte. „Es war einfach super, wie clever die Jungs das am Ende gemacht haben.“

(Bild: APA/DIETMAR STIPLOVSEK)

Viel Emotion
Nach der 2:1-Führung ließ die Mannschaft nichts mehr zu. „Wir wollten unser Spiel unbedingt durchziehen, da war unglaublich viel Überzeugung und Emotion“, strahlte Fabian Gmeiner mit seinem Kollegen um die Wette. „Der Ausgleich war zwar ein kurzer Dämpfer, aber wir waren uns sicher, dass wir die Partie noch gewinnen werden.“ Für Urgestein Pius Grabher war das Gefühl unglaublich. „Wir haben so viel durchgemacht. Aufstieg, Abstieg, dann fast in die Regionalliga abgestürzt und wieder aufgestiegen. Jetzt sind wir wieder dort angekommen, wo wir hingehören.“

Nach einer wilden Party in Lustenau will das Team nun auf Mallorca die Meisterfeier so richtig genießen.

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