Nur einmal gab es beim Saisonfinale keine Party

Intensive letzte Runden

Ab 2022 wurde es heftig. Mit Trainer Ludovic Magnin machte man in den beiden letzten Runden fünf Punkte auf Admira wett, wurde am Ende sogar noch Neunter. 8500 Fans feierten nach dem 2:1 in Runde 32 gegen Tirol, als ob Altach gerade Meister geworden wäre. Ein Jahr später waren wieder 8500 im vorletzten Spiel Zeuge eines Klassenerhalts – da genügte ein 1:1 gegen Lustenau. 2024 gelang der Ligaverbleib in der vorletzten Runde mit einem 1:0 bei Tirol. Im Vorjahr reichte im Finale ein 0:0 beim LASK. Und nach dem 2:2 beim GAK darf am Samstag (gegen Ried) zum fünften Mal gefeiert werden.