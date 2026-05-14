Blechsalat: Drei Autos und ein Motorrad demoliert

Zugetragen hat sich der Auffahrunfall am Mittwochnachmittag gegen 17.10 Uhr auf der Überholspur der A14. Kurz vor der Abfahrt Dornbirn-Süd in Fahrtrichtung Deutschland musste ein Autofahrer verkehrsbedingt stark abbremsen. Die Lenker von zwei nachfolgenden Pkw sowie ein Motorradfahrer konnten nicht mehr rechtzeitig reagieren und krachten in das jeweils vordere Fahrzeug.
Überholspur gesperrt
Wie durch ein Wunder wurde bei der Karambolage keiner der vier Beteiligten verletzt. An sämtlichen Fahrzeugen entstand allerdings erheblicher Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten musste die Überholspur gesperrt werden, was einen kilometerlangen Rückstau zur Folge hatte.
Kein Alkohol im Spiel
Alle beteiligten Lenker wurden einem Alkoholtest unterzogen – diese verliefen negativ. Neben vier Streifen der Bundespolizei stand auch der Streckendienst der ASFINAG im Einsatz.
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