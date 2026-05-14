Blechsalat: Drei Autos und ein Motorrad demoliert

Zugetragen hat sich der Auffahrunfall am Mittwochnachmittag gegen 17.10 Uhr auf der Überholspur der A14. Kurz vor der Abfahrt Dornbirn-Süd in Fahrtrichtung Deutschland musste ein Autofahrer verkehrsbedingt stark abbremsen. Die Lenker von zwei nachfolgenden Pkw sowie ein Motorradfahrer konnten nicht mehr rechtzeitig reagieren und krachten in das jeweils vordere Fahrzeug.