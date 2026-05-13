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32 neue Polizisten bereit zum Dienst im Ländle

Vorarlberg
13.05.2026 16:00
Die Neuen: 32 Männer und Frauen starten ihren Job.
Die Neuen: 32 Männer und Frauen starten ihren Job.(Bild: Polizei Vorarlberg)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Bundesminister Gerhard Karner war auf Besuch in Vorarlberg und überreichte den frischgebackenen Exekutivbeamten ihre Abschlussdekrete. Zugleich starteten 32 weitere Frauen und Männer ihre Berufsausbildung bei der Polizei.    

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Insgesamt 32 Polizistinnen und Polizisten haben am Dienstag erfolgreich ihre Ausbildung abgeschlossen. Für die Überreichung ihrer Abschlussdekrete wurden die AbsolventInnen von Landeshauptmann Markus Wallner ins Landhaus geladen. Innenminister Karner gratulierte den frischgebackenen Exekutivbeamten. Gleichzeitig wurden 32 weitere Polizeischüler am Dienstag angelobt. Minister Karner zeigte sich zufrieden mit der Personalentwicklung: „Die Stärkung der Polizei in Vorarlberg geht weiter. Das zeigen auch die 260 Neuaufnahmen in den letzten rund dreieinhalb Jahren. Auch im September wird es weitere Neuaufnahmen geben,“ kündigte er an.

Die Landespolizeidirektion Vorarlberg beschäftigt insgesamt 1147 Mitarbeitende. Davon sind 898 Exekutivbedienstete. Weitere 154 Frauen und Männer befinden sich derzeit in Ausbildung in der Polizeischule Feldkirch. Erst im März dieses Jahres haben 32 Aspiranten und Aspirantinnen ihre zweijährige Ausbildung begonnen. Für heuer wird die Aufnahme von zwei weiteren Polizeikursen angestrebt.

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