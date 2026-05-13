32 neue Polizisten bereit zum Dienst im Ländle

Insgesamt 32 Polizistinnen und Polizisten haben am Dienstag erfolgreich ihre Ausbildung abgeschlossen. Für die Überreichung ihrer Abschlussdekrete wurden die AbsolventInnen von Landeshauptmann Markus Wallner ins Landhaus geladen. Innenminister Karner gratulierte den frischgebackenen Exekutivbeamten. Gleichzeitig wurden 32 weitere Polizeischüler am Dienstag angelobt. Minister Karner zeigte sich zufrieden mit der Personalentwicklung: „Die Stärkung der Polizei in Vorarlberg geht weiter. Das zeigen auch die 260 Neuaufnahmen in den letzten rund dreieinhalb Jahren. Auch im September wird es weitere Neuaufnahmen geben,“ kündigte er an.