Austria Lustenau will den Aufstieg fixieren

Für die Austria ist heute alles angerichtet. Das Stadion ist restlos ausverkauft, die Stimmung wird bombastisch sein und alle Spieler haben sich vor dem Showdown gegen Amstetten fit gemeldet. Jetzt fehlt „nur“ noch eines. Ein Sieg, der Lustenau fix zum Meister machen würde. Bei einem Remis oder einer Niederlage müsste man auf Schützenhilfe von Hertha Wels in St. Pölten hoffen, aber das will beim aktuellen Tabellenführer niemand. Schon gar nicht der Trainer und die Spieler. „Wir werden auf einen sehr motivierten Gegner treffen, den das volle Stadion auch beflügelt. Doch wir sind auf alles vorbereitet und sind uns aller Aspekte bewusst, die dieses Spiel aufweist“, will Lustenau-Coach Markus Mader vor der entscheidenden Partie nichts an den gewohnten Abläufen ändern. Die Aufstellung hat er bereits fix im Kopf.