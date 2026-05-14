Austria Lustenau will den Aufstieg fixieren

Nur ein Sieg zählt heute in der letzten Runde der zweiten Liga für Austria Lustenau, wenn die Grün-Weißen den Meistertitel und den Wiederaufstieg in die Bundesliga klarmachen wollen. Vor ausverkauftem eigenem Stadion soll gegen Amstetten jedenfalls nichts mehr anbrennen.
Für die Austria ist heute alles angerichtet. Das Stadion ist restlos ausverkauft, die Stimmung wird bombastisch sein und alle Spieler haben sich vor dem Showdown gegen Amstetten fit gemeldet. Jetzt fehlt „nur“ noch eines. Ein Sieg, der Lustenau fix zum Meister machen würde. Bei einem Remis oder einer Niederlage müsste man auf Schützenhilfe von Hertha Wels in St. Pölten hoffen, aber das will beim aktuellen Tabellenführer niemand. Schon gar nicht der Trainer und die Spieler. „Wir werden auf einen sehr motivierten Gegner treffen, den das volle Stadion auch beflügelt. Doch wir sind auf alles vorbereitet und sind uns aller Aspekte bewusst, die dieses Spiel aufweist“, will Lustenau-Coach Markus Mader vor der entscheidenden Partie nichts an den gewohnten Abläufen ändern. Die Aufstellung hat er bereits fix im Kopf.
Kribbeln ist da
„Es ist normal, dass ein Kribbeln da ist. Jeder weiß, dass wir etwas Großartiges erreichen können“, ist die Spannung auch bei Abwehr-Routinier Matthias Maak spürbar. Der seit Dienstag 34-Jährige kennt das besondere Gefühl. „Es wäre mein dritter Aufstieg.“ Auch Kapitän Pius Grabher war 2022 Teil der Meistermannschaft. „Klar ist man vor solch einem Spiel angespannt und nervös. Wer ist das nicht? Ich sehe das aber absolut positiv. Bei mir ist die Vorfreude jedenfalls riesig. Wir gehen da raus, um das Spiel zu gewinnen. Und wir werden ganz sicher nicht auf St. Pölten schauen.“
Voitsberg war entscheidend
Maak wiederum erinnert an das letzte Spiel im Vorjahr, als es gegen Voitsberg im direkten Duell um den Klassenerhalt ging. „Das war eines der wichtigsten Spiele des Vereines. Hätten wir es verloren, wäre das neue Stadion in der Regionalliga eröffnet worden.“ Nur ein Jahr später ist man nur noch einen Schritt von der Bundesliga entfernt. Ab 15 Uhr sind die Stadiontore jedenfalls geöffnet.
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