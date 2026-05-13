Kinder als Täter rücken stärker in den Fokus

Vorarlberg will in den nächsten Jahren der Jugendkriminalität und Cyberkriminalität einen Riegel vorschieben. „Die Kriminalität wird ein Stück weit jünger, es gibt Brennpunkte im Land“, stellte Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) am Dienstag bei der Unterzeichnung einer neuen Sicherheitsvereinbarung mit dem Bund in Bregenz fest. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) unterstrich die Richtigkeit dieser Schwerpunktsetzung. Diese ist auch eine Reaktion auf die Entwicklung in den vergangenen Jahren: In den beiden genannten Feldern hat die Zahl der Anzeigen innerhalb von zehn Jahren um ein Vielfaches zugenommen.