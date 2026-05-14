„Schauen wir, wann der erste Flieger startet!“

„Ich bin irgendwie sprachlos. Wir haben es uns so verdient – nach der Scheiße, die wir auch schon durchgemacht haben“, zeigt sich Austria-Lustenau-Routinier Pius Grabher nach dem Abpfiff gegenüber dem ORF überwältigt. In einem nervenaufreibenden Showdown am letzten Spieltag hatten er und sein Team die Nerven behalten und durch den 2:1-Sieg gegen Amstetten den Titel und damit den Aufstieg in die Bundesliga fixiert.