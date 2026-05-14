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„Oanen in dr Krone“

Authentische Asien-Küche im Herzen Vorarlbergs?

Vorarlberg
14.05.2026 10:55
(Bild: huppmann bros.)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Das bekannte Vorarlberger Food-Entertainment-Duo „Piefke und Fatso“ geht ab sofort unter dem Titel „Oanen in dr Krone“ für die „Krone“ auf kulinarische Entdeckungsreise. Ihre erste Mission hatte es in sich: Eine gute Ramen finden in Vorarlberg? Sehr schwierig, doch die beiden sind tatsächlich fündig geworden. Und mehr noch.

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Die asiatische Küche ist in aller Munde – wortwörtlich, wenn Sie mir diesen Spaß erlauben – und dennoch fällt es zumindest uns doch schwer, de facto „gute“ asiatische Restaurants zu finden, welche nicht denselben Einheitsbrei kredenzen, mit Karten so groß wie das Reich der Mitte selbst. Selbstredend gibt‘s nicht „das eine“ asiatische Essen, reicht der größte Kontinent doch von der Türkei bis nach Japan und überall dazwischen.

Das unter ihrem Künstlernamen „Piefke und Fatso“ bekannte Duo Heike und Sam betreibt eine ...
Das unter ihrem Künstlernamen „Piefke und Fatso“ bekannte Duo Heike und Sam betreibt eine PR-Agentur im Bereich Gastronomie, Hotellerie und Tourismus. Über die Grenzen hinaus bekannt, filmen, schreiben und feiern die beiden auf Social Media, im Print und überall, wo „adulter Kokolores“ gewünscht ist.(Bild: Michael Kreyer)

Unsere Thematik heute ist japanischer und chinesischer Natur. So fanden wir durch Zufall direkt am Feldkircher Bahnhof (nicht IM, sondern daneben!) ein tolles, modernes Etablissement namens JIN Kitchen mit offener Küche und einladend hellem Interieur. Man blickt auf große Töpfe, in welchen diverse Brühen vor sich hin köcheln, man beobachtet Köche, welche die Nudeln für die Ramen ziehen (wo gibt‘s das?!) und man riecht einen reichen Duft, der bereits viel von dem noch Kommenden verspricht.

Japanische und chinesische Spezialitäten
Wir haben eine Ramen auf Fisch-Basis probiert und eine auf Soya-Kokos-Basis: Bereits nach dem ersten Bissen war klar, unser olfaktorischer Sinn hat uns nicht im Stich gelassen! Auch gab‘s noch traditionelle, chinesische Spezialitäten, wie zum Beispiel lauwarmen Hühnchensalat mit Chili-Sesam oder pikant gewürzte Lamm-Spieße.

Optisch und kulinarisch hochwertige Asien-Küche.
Optisch und kulinarisch hochwertige Asien-Küche.(Bild: Piefke &amp; Fatso/Huppman Bros)
(Bild: Piefke &amp; Fatso/Huppman Bros)

Klare Empfehlung!
Summa summarum waren wir von der Authentizität der Küche überrascht, handelte es sich nicht um die europäisierten, doch etwas reizlosen Klassiker wie Frühlingsrolle, Hummerchips und Acht Schätze, welche man an jedem Convenience-Fast-Food-Stand beziehen kann. JIN Kitchen, wir kommen wieder!

Unsere Bewertung

Essen: 4,5/5
Service: 4/5
Ambiente: 4/5

Gesamteindruck: 4/5

Website: JIN Ramen Kitchen, Feldkirch

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