Authentische Asien-Küche im Herzen Vorarlbergs?

Das bekannte Vorarlberger Food-Entertainment-Duo „Piefke und Fatso“ geht ab sofort unter dem Titel „Oanen in dr Krone“ für die „Krone“ auf kulinarische Entdeckungsreise. Ihre erste Mission hatte es in sich: Eine gute Ramen finden in Vorarlberg? Sehr schwierig, doch die beiden sind tatsächlich fündig geworden. Und mehr noch.
Die asiatische Küche ist in aller Munde – wortwörtlich, wenn Sie mir diesen Spaß erlauben – und dennoch fällt es zumindest uns doch schwer, de facto „gute“ asiatische Restaurants zu finden, welche nicht denselben Einheitsbrei kredenzen, mit Karten so groß wie das Reich der Mitte selbst. Selbstredend gibt‘s nicht „das eine“ asiatische Essen, reicht der größte Kontinent doch von der Türkei bis nach Japan und überall dazwischen.
Unsere Thematik heute ist japanischer und chinesischer Natur. So fanden wir durch Zufall direkt am Feldkircher Bahnhof (nicht IM, sondern daneben!) ein tolles, modernes Etablissement namens JIN Kitchen mit offener Küche und einladend hellem Interieur. Man blickt auf große Töpfe, in welchen diverse Brühen vor sich hin köcheln, man beobachtet Köche, welche die Nudeln für die Ramen ziehen (wo gibt‘s das?!) und man riecht einen reichen Duft, der bereits viel von dem noch Kommenden verspricht.
Japanische und chinesische Spezialitäten
Wir haben eine Ramen auf Fisch-Basis probiert und eine auf Soya-Kokos-Basis: Bereits nach dem ersten Bissen war klar, unser olfaktorischer Sinn hat uns nicht im Stich gelassen! Auch gab‘s noch traditionelle, chinesische Spezialitäten, wie zum Beispiel lauwarmen Hühnchensalat mit Chili-Sesam oder pikant gewürzte Lamm-Spieße.
Klare Empfehlung!
Summa summarum waren wir von der Authentizität der Küche überrascht, handelte es sich nicht um die europäisierten, doch etwas reizlosen Klassiker wie Frühlingsrolle, Hummerchips und Acht Schätze, welche man an jedem Convenience-Fast-Food-Stand beziehen kann. JIN Kitchen, wir kommen wieder!
Essen: 4,5/5
Service: 4/5
Ambiente: 4/5
Gesamteindruck: 4/5
Website: JIN Ramen Kitchen, Feldkirch
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.