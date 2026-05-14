Authentische Asien-Küche im Herzen Vorarlbergs?

Unsere Thematik heute ist japanischer und chinesischer Natur. So fanden wir durch Zufall direkt am Feldkircher Bahnhof (nicht IM, sondern daneben!) ein tolles, modernes Etablissement namens JIN Kitchen mit offener Küche und einladend hellem Interieur. Man blickt auf große Töpfe, in welchen diverse Brühen vor sich hin köcheln, man beobachtet Köche, welche die Nudeln für die Ramen ziehen (wo gibt‘s das?!) und man riecht einen reichen Duft, der bereits viel von dem noch Kommenden verspricht.