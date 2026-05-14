Cobra-Einsatz wegen Kind mit Spielzeugpistole

In elterlicher Wohnung angetroffen

Im Zuge der weiteren Erhebungen kamen die Beamten rasch auf die Spur des Zwölfjährigen, gegen 17.30 Uhr konnten sie den Bub schließlich in der elterlichen Wohnung ausfindig machen. Wie sich herausstellte, war der Bursche in Besitz von zwei laut Polizei „täuschend echt aussehenden“ Spielzeugpistolen. Der Landespolizeidirektion Vorarlberg zufolge wurde ein Bericht an die Bezirkshauptmannschaft Feldkirch erstattet.