Cobra-Einsatz wegen Kind mit Spielzeugpistole

Ein zwölfjähriger Bub hat am Mittwochnachmittag in Feldkirch (Vorarlberg) für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Der Dreikäsehoch war mit einer täuschend echt aussehenden Spielzeugpistole in einen Linienbus gestiegen – und löste damit eine Kettenreaktion aus.
Gegen 16.15 Uhr meldete ein Passant der Polizei, dass im Bereich der Schillerstraße ein mit einer Pistole bewaffneter Jugendlicher in einen Linienbus gestiegen sei. Die Polizei leitete sofort eine örtliche Fahndung ein, neben mehreren Streifen rückte auch das Einsatzkommando Cobra an.
In elterlicher Wohnung angetroffen
Im Zuge der weiteren Erhebungen kamen die Beamten rasch auf die Spur des Zwölfjährigen, gegen 17.30 Uhr konnten sie den Bub schließlich in der elterlichen Wohnung ausfindig machen. Wie sich herausstellte, war der Bursche in Besitz von zwei laut Polizei „täuschend echt aussehenden“ Spielzeugpistolen. Der Landespolizeidirektion Vorarlberg zufolge wurde ein Bericht an die Bezirkshauptmannschaft Feldkirch erstattet.
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