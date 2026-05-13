Todeskampf von Katze unter Gelächter gefilmt

Diese Szenen erschüttern nicht nur Tierfreunde: Männer im Tiroler Unterland filmten mit, als sie eine Katze zunächst mit einem Bolzenschussgerät töten wollten. Als das nicht sofort klappte, drosch einer der Beteiligten mit einer Schneeschaufel auf das Tier ein ...
Das Video verbreitete sich in den sozialen Netzwerken wie ein Lauffeuer, knapp 1000 Personen äußerten binnen weniger Stunden größtenteils ihre tiefe Abscheu und verlangen strenge Konsequenzen für die Tierquäler.
Bolzenschuss, doch Katze lebte dann noch
In dem eine Minute langen Mitschnitt drückt ein Beteiligter die kleine helle Katze zunächst zu Boden, ein anderer setzt ein Bolzenschussgerät am Genick an und drückt ab. Doch das Tier ist nicht tot, zuckt wie wild und zappelt. Da nimmt einer der Männer eine Schneeschaufel und schlägt immer wieder auf die Katze ein – teils unter Gelächter. „Mah, stinken“, äußert sich einer der Tierquäler.
So etwas darf nicht ungestraft bleiben!
Eine Frau in den sozialen Medien
Frau bat auf Facebook um Hinweise
Eine Frau aus dem Bezirk Kitzbühel teilte das Video auf ihrer Facebook-Seite. Demnach gehörte die vermisste Katze einer ihr nahestehenden Person. „So etwas darf nicht ungestraft bleiben“, schrieb sie dazu – und ersuchte um Hinweise und hilfreiche Informationen.
Polizei forschte Männer aus
Viele dürften nun erleichtert sein, dass die Beteiligten (zwei waren gut erkennbar) von der Polizei recht rasch ausfindig gemacht werden konnten. Laut Polizeisprecher Stefan Eder habe es bereits Ermittlungen gegeben, bevor sich das Video extrem verbreitete. „Wir konnten sowohl Tatverdächtige als auch Zeugen ausforschen.“ Gegen wie viele Personen nun ermittelt wird und Näheres, wie man diese identifizieren konnte, wollte die Exekutive in Hinblick auf die laufenden Ermittlungen nicht preisgeben. Jedenfalls würde nun eine Anzeige wegen Tierquälerei drohen, was häufig auch mit einem Gerichtsprozess verbunden ist.
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