Todeskampf von Katze unter Gelächter gefilmt

Polizei forschte Männer aus

Viele dürften nun erleichtert sein, dass die Beteiligten (zwei waren gut erkennbar) von der Polizei recht rasch ausfindig gemacht werden konnten. Laut Polizeisprecher Stefan Eder habe es bereits Ermittlungen gegeben, bevor sich das Video extrem verbreitete. „Wir konnten sowohl Tatverdächtige als auch Zeugen ausforschen.“ Gegen wie viele Personen nun ermittelt wird und Näheres, wie man diese identifizieren konnte, wollte die Exekutive in Hinblick auf die laufenden Ermittlungen nicht preisgeben. Jedenfalls würde nun eine Anzeige wegen Tierquälerei drohen, was häufig auch mit einem Gerichtsprozess verbunden ist.