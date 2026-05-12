Blick in das Notfall-Protokoll für ESC-Schauplätze

Zumindest aber hat das Unwetter am Montag als Training für den Ernstfall funktioniert – wie bei der Polizei schon einen Tag zuvor: Da wurde plötzlich beim Festgelände ein Drohnenstart registriert. Die Exekutive blockierte sofort die Steuerung aus der Ferne. Das Gerät kehrte daraufhin automatisch zu seinem Besitzer zurück, der es – ohne jede Ahnung von den Vorschriften – starten hatte lassen. Er versuchte es sogar ein zweites Mal, als er aufgespürt war: Macht für zwei Drohnenstarts gleich zwei Anzeigen.