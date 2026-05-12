Song Contest: Schlange stehen für die Fan-Events

Die ersten Veranstaltungen rund um den Song Contest starteten am Montag – mit Erfolg. Das Wien Museum wurde etwa offiziell zum Fan-Treffpunkt. Die „Krone“ war vor Ort.
Eine große lila und magenta farbene Bemalung vor der Eingangstür lässt es schon vermuten: Der Song Contest hat nun auch das Wien Museum am Karlsplatz fest im Griff. Fans wie Künstler der teilnehmenden Länder werden dort die gesamte Woche lang zusammenkommen.
Einem Aufruf, dem die Fans schon bei Eröffnung am Montag Folge leisteten. „Ich werde die Woche mehrmals herkommen. Der Song Contest ist mein Leben“, erzählt Fan Themis aus Griechenland.
Er reiste am Samstag an, um vom ESC-Trubel in der Stadt nichts zu verpassen, sagte der Grieche, der übrigens selbst einen Blog mit Song Contest-Schwerpunkt betreibt und sich das Logo des Musikevents prominent auf den Unterarm tätowiert hat.
Begleitet wird er von Anne aus Schweden. Die beiden hatten sich beim ESC 2025 in Basel kennengelernt und sich in Wien wiedergetroffen.
Ähnlich euphorisch ist Luena, die mit ihrer Mutter Lucy aus der Schweiz nach Wien kam. In Landesfarben und Fan-Montur erhofft sie sich, ein paar der Sänger hautnah erleben zu können. Sie geben im Wien Museum nämlich exklusive Interviews.
Auch Auftritte, und Vorträge wird es geben. Taschen und Jacken müssen in der Garderobe abgegeben werden.
Ansturm auch auf Themen-Disco
Der Startschuss fiel am Montag ebenso im Praterdome am Riesenradplatz im 2. Bezirk, der dieser Tage als „EuroClub“ die Fans des Musikwettbewerbs anlocken soll – mit Erfolg. Denn die Frühbucher-Tickets sowie das Sieben-Tage-Ticket waren bereits vor dem Start ausverkauft. Für Kurzentschlossene gab es nur mehr Restkarten.
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