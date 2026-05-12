Song Contest: Schlange stehen für die Fan-Events

Ansturm auch auf Themen-Disco

Der Startschuss fiel am Montag ebenso im Praterdome am Riesenradplatz im 2. Bezirk, der dieser Tage als „EuroClub“ die Fans des Musikwettbewerbs anlocken soll – mit Erfolg. Denn die Frühbucher-Tickets sowie das Sieben-Tage-Ticket waren bereits vor dem Start ausverkauft. Für Kurzentschlossene gab es nur mehr Restkarten.