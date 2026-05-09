Das alles wartet auf Song Contest-Fans in Wien

Die Song Contest-Stimmung schwabt dieser Tage auf verschiedene Veranstalter und Einrichtungen über. Was Fans in den kommenden Tagen alles in Wien erleben können.
Heute fällt der Startschuss für die Song Contest-Woche. Der Musikbewerb dominiert schon seit Tagen mit Bannern und Beschilderungen die Stadt. So wurde ein 40 Meter langer Abschnitt des Radwegs am Urban-Loritz-Platz in den offiziellen ESC-Farben eingefärbt. Auch die WienMobil Räder wurden bereits dem Bewerb entsprechend aufgehübscht.
Nicht zu übersehen: Die Trinkbrunnen, die mancherorts in strahlendem Lila funkeln. Auf der Roßauer Brücke können Verliebte nun erstmals Liebesschlösser anbringen. Zwar nicht direkt am Geländer, aber zumindest auf einem extra angefertigten Herz-Gerüst.
Mit Montag nehmen dann auch die vielen Nebenveranstaltungen ihren Lauf. Eine Auswahl:
Party vor dem Rathaus
Allen voran das Eurovision Village am Rathausplatz, das täglich Programm liefert. An den Final-Tagen (Dienstag, Donnerstag und Samstag) findet dort ein großes Public Viewing statt. Die ganze Woche über treten auch Song Contest-Starter auf.
Riesige Public Viewings gibt es zudem im Palais Auersperg und in der Ottakringer Brauerei mit anschließender Party. So auch im Praterdome im 2. Bezirk, dem offiziellen EuroClub. Am Karlsplatz gibt es ab Montag, organisiert von den Wiener Linien, außerdem Karaoke-Abende. Gemeinsam singen können Fans ebenso vor der Volksoper.
Viele Mini-Musikbewerbe
Am Dienstag findet dann am Naschmarkt ein eigener Song Contest statt. Die beliebte After-Work-Veranstaltung „Kunstschatzi“ wird an jenem Tag zur Eurovision-Feier.
Einen eigenen Musikbewerb veranstalten auch die Musikschulen und -Universtitäten in Österreich. Nachwuchskünstler treten dabei gegeneinander an – egal ob Solo oder mit einer Band. Die Straßenbahnlinie 49 wird an den Final-Tagen zur Party-Bim und ist zwischen Ring-Volkstheater und Urban-Loritz-Platz unterwegs.
Disco auch für die Jüngsten
Für die Kleinsten gibt es am Samstag eine eigene Kinder-Disco im Praterdome. Die Partystimmung kocht auch im The Loft hoch. Dort findet am Abend eine Eurovision-Retro-Feier statt.
Das ist aber bei weitem nicht alles. Mehr Informationen und weitere Veranstaltungen unter eurovision.wien.gv.at.
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