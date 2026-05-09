Das alles wartet auf Song Contest-Fans in Wien

Riesige Public Viewings gibt es zudem im Palais Auersperg und in der Ottakringer Brauerei mit anschließender Party. So auch im Praterdome im 2. Bezirk, dem offiziellen EuroClub. Am Karlsplatz gibt es ab Montag, organisiert von den Wiener Linien, außerdem Karaoke-Abende. Gemeinsam singen können Fans ebenso vor der Volksoper.