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Einsatz in Steiermark

Feuer im Tunnel: Pkw steht in Flammen

Steiermark
12.05.2026 13:09
Das Feuer breitete sich schnell auf das gesamte Auto aus.
Das Feuer breitete sich schnell auf das gesamte Auto aus.(Bild: FF Bruck an der Mur)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Dienstagmorgen fing ein Pkw in einem Tunnel auf der S35 in Steiermark in Fahrtrichtung Bruck an der Mur Feuer. Drei Feuerwehren waren mit dem Löschen beschäftigt. Verletzt wurde niemand. Der Verkehr musste für die Dauer des Einsatzes umgeleitet werden. 

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Am Dienstagmorgen gegen 9.45 Uhr wurden die Kameraden der Feuerwehren Bruck an der Mur, Pernegg und Mixnitz zu einem Brand auf der S35 (Brucker Schnellstraße) zwischen Mixnitz und Pernegg gerufen. Aus noch ungeklärter Ursache brach bei einem Pkw während der Fahrt ein Feuer aus.

Insassen versuchten, Feuer zu löschen
Die Insassen stellten den Wagen im Bereich des Querstollen 8 im Kirchdorftunnel ab und begannen gemeinsam mit einem nachkommenden Ersthelfer mit ersten Löschversuchen.

Als die Feuerwehren im Tunnel ankamen, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Gegen 10.20 konnte „Brand aus“ vermeldet werden. Techniker der Asfinag mussten anschließend die Sicherheitseinrichtung des Tunnels überprüfen. Insgesamt standen rund 36 Feuerwehrleute, die Polizei, die Rettung, die Asfinag und ein Abschleppunternehmen im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der Verkehr musste für die Dauer des Einsatzes umgeleitet werden.

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