Feuer im Tunnel: Pkw steht in Flammen

Als die Feuerwehren im Tunnel ankamen, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Gegen 10.20 konnte „Brand aus“ vermeldet werden. Techniker der Asfinag mussten anschließend die Sicherheitseinrichtung des Tunnels überprüfen. Insgesamt standen rund 36 Feuerwehrleute, die Polizei, die Rettung, die Asfinag und ein Abschleppunternehmen im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der Verkehr musste für die Dauer des Einsatzes umgeleitet werden.