Neuer Job für Trainer-Ikone Christian Streich

Neuer Job für Kult-Trainer Christian Streich. Der ehemalige Freiburg-Coach wird das WM-Experten-Team um Per Mertesacker, Christoph Kramer und Fritzy Kromp unterstützen, wie das ZDF bekannt gab.
„Ich freue mich darauf, mir vorab schon Spiele anzuschauen, um mich auf die neue Aufgabe vorzubereiten“, wird der 60-Jährige in einer Aussendung des öffentlich-rechtlichen Senders zitiert.
Bereits beim Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika wird Streich seine Expertise zum Besten geben. „Ich hoffe, die Spielszenen aus Trainersicht so zu erklären, dass dies für die Zuschauer zuhause auch nachvollziehbar und einleuchtend ist“, setzt sich der ehemalige Trainer von Philipp Lienhart und Michael Gregoritsch als Ziel.
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