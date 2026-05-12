Neuer Job für Trainer-Ikone Christian Streich

Bereits beim Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika wird Streich seine Expertise zum Besten geben. „Ich hoffe, die Spielszenen aus Trainersicht so zu erklären, dass dies für die Zuschauer zuhause auch nachvollziehbar und einleuchtend ist“, setzt sich der ehemalige Trainer von Philipp Lienhart und Michael Gregoritsch als Ziel.