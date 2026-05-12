Grazer Amoklauf: Einzeltäter-Theorie bestätigt

Die Auswertung der sichergestellten Unterlagen und Datenträger zeigte, dass Artur A. die Taten detailliert geplant und vorbereitet hatte. Zum Motiv konnte erhoben werden, dass er sich längere Zeit sehr intensiv mit sogenannten School Shootings beschäftigt und offenbar begonnen hatte, die Täter zu glorifizieren und sich auch mit ihnen zu identifizieren. „Er hat daran Gefallen gefunden und es dann umgesetzt“, so Kroschl.