Seniorenhaus: Neue Vorwürfe und Petition gegen Aus

ÖVP fordert Erhalt des Hauses

Bereits zu Wochenbeginn hatte die ÖVP an das Land Burgenland appelliert, die Entscheidung nochmals zu überdenken und gemeinsam mit allen Beteiligten nach Lösungen für den Fortbestand des Hauses zu suchen. Gleichzeitig haben die Vertreter der Volkspartei nun einen Antrag auf Aufnahme in die Tagesordnung der nächsten Gemeinderatssitzung eingebracht, um eine „Petition für den Erhalt des Seniorenhauses Wagner“ zu beschließen. Darin soll sich der Gemeinderat „mit Nachdruck für den Erhalt des Seniorenhauses als wohnortnahe Pflege- und Betreuungseinrichtung“ aussprechen.