Erhöhter Asbest-Wert auf Schotterstraße gemessen

Nach Abschluss der Arbeiten sollen erneut Messungen durchgeführt werden. Unter trockenen und wärmeren Witterungsbedingungen habe die Taskforce höhere Werte als jene im Winter erwartet, hieß es. In Großpetersdorf befindet sich aktuell die einzige Schotterstraße, die aufgrund der hohen Messwerte asphaltiert wird. Auf Landesstraßen sei bereits nach Bekanntwerden der Problematik Material entfernt worden, teilte man mit.