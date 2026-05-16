Politisches Tauziehen um Spar-Areal geht weiter

Parteien sind weiterhin gespalten

Die weniger gute Nachricht: In Sachen Spar-Areal sind die Parteien weiter völlig gespalten. ÖVP und FLF (die eine Mehrheit im Gemeinderat haben) wollen dort ihr Projekt mit Arztpraxen und Gastronomie umsetzen. Dazu haben sie jetzt sogar einen Beschluss im Gemeinderat – ohne die Stimmen der SPÖ – gefasst. „Es ist nicht nachvollziehbar, dass der Bürgermeister ein fertiges Konzept weiterhin blockiert“, sagt Christian Spuller (FLF). Laut ÖVP-Vizebürgermeister Oliver Biringer könnte ein Erstkonzept der Planungsfirma im Juni vorliegen, ein Baubeginn wäre Anfang 2027 denkbar. Schon jetzt führe man Gespräche mit Ärzten und Gastronomen.