90 Grad heißes Pressgut flog Arbeiter ins Gesicht

„Da die Reste nicht nach unten fallen konnten, wurden sie zwischen der Presse und dem Abwurfschacht dem Mitarbeiter ins Gesicht geschleudert, als er vorbeigehen wollte“, so der Zeuge. Das Pressgut erreicht im Laufe der Verarbeitung eine Temperatur von 90 Grad Celsius. Die Stücke, die durch die Luft geflogen sind, lagen mehrere Meter weit verstreut auf dem Boden.