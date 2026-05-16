Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Täglich landen Hunde, Katzen und Kleintiere in den Auffangstationen der Tierheime. Sie alle verdienen eine zweite Chance, um Anschluss bei liebevollen Besitzern zu finden und mit diesen durch „Dick und Dünn“ zu gehen. Hier präsentieren wir Fellnasen, die auf der Suche nach einem liebevollen Für-immer-Zuhause sind.
Baskja (neun Monate) wurde gemeinsam mit einem anderen Kaninchen in einer Tiefgarage ausgesetzt und brachte kurz darauf im TierQuarTier Wien ihre Jungen zur Welt. Die groß gewachsene, zurückhaltende Kaninchendame ist nun bereit für einen Neuanfang und wartet auf ein liebevolles Zuhause mit einem besonders geräumigen Gehege und viel Platz zum Hoppeln und Erkunden. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Der Belgische Schäferhund-Malinois Elu (zwei Jahre) ist ein freundlicher und menschenbezogener Rüde, der sich eng an seine Bezugspersonen bindet und mit seiner liebevollen Art begeistert. Wird der aktive Hund geistig und körperlich nicht ausreichend ausgelastet, neigt er dazu, überdreht zu werden. Er braucht erfahrene Hundehalter, die Freude an Hundesport, gemeinsamer Beschäftigung und weiterer Erziehungsarbeit haben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
American-Staffordshire-Terrier-Mischling Bambino (zwei Jahre) begegnet Fremden und neuen Situationen zunächst sehr skeptisch. Geduld, Ruhe und Einfühlungsvermögen sind daher gefragt. Sobald der Vierbeiner Vertrauen gefasst hat, bindet er sich eng an seine Bezugspersonen, kuschelt gerne und zeigt sich sehr liebenswert. Bei den passenden Menschen wird er bestimmt aufblühen und sich zu einem fröhlichen, entspannten Begleiter entwickeln. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Jenny (zwölf Jahre) und Rüde Ronny (sieben Jahre) sind menschenfreundlich, fühlen sich von Artgenossen jedoch gestresst. Die Hündin benötigt Herzmedikamente. Das Paar wünscht sich ein ruhiges Für-immer-Zuhause. 0699/166 040 74
Bella und Schoko (drei Jahre) sind verschmuste, angenehme und absolut unkomplizierte Katzendamen mit ausgeglichenem, ruhigem Temperament. Für das unzertrennliche Duo wird ein Lebensplatz mit der Möglichkeit zum gesicherten Freigang gesucht. 0676/690 20 85
Aufgrund geänderter Lebensumstände musste der liebe, einäugige Rüde Balou (neun Jahre) abgegeben werden. Mit seinem Handicap kommt er jedoch gut zurecht. Gesucht wird ein liebevoller Lebensplatz. 0699/112 873 94
Dinko (fünf Jahre) ist ein aufgeweckter, verschmuster Rüde mit großem Herz. Der aufgeweckte Rüde liebt es zu spielen und Neues zu entdecken. Menschen gegenüber zeigt er sich anhänglich und freundlich, gleichzeitig bringt er aber auch echte Wachhund-Qualitäten mit. 0664/249 95 54
Milkshake und Bruno (zwei Jahre) hatten keinen leichten Start. Das unzertrennliche Duo sucht geduldige Menschen, die ihnen Zeit geben, in Ruhe anzukommen und Vertrauen zu fassen. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Dotty (zwölf Jahre) und Jolie (zehn Jahre) sind menschenfreundliche Hündinnen, mit Artgenossen fühlen sie sich jedoch nicht wohl. An der Leine gehen sie brav, manchmal aber auch mit etwas Zug. Beide bekommen hypoallergenes Futter. Gesucht wird ein gemeinsames, ruhiges Zuhause mit Garten am Stadtrand. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Anfangs ist Charly (zwölf Jahre) etwas skeptisch und nähert sich Fremden vorsichtig. Für den spazierfreudigen Rüden, dem kurze Kuscheleinheiten reichen, wird ein ruhiges Zuhause am Stadtrand gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Entzückende Welpen (ca. sechs Monate) warten derzeit in der Tierpensions Schandl auf liebevolle Lebensplätze. Verantwortungsbewusste Hundehalter, die die aufgeweckte Rasselbande kennenlernen möchten, melden sich unter 0664/283 00 23.
Max (neun Jahre) ist ein freundlicher, jedoch sensibler Rüde, der mit Umweltreizen schnell überfordert ist. Daher wird ein ruhiges, stressarmes Für-immer-Zuhause mit Garten bei einfühlsamen Menschen gesucht. 0664/416 36 33
Mami (vier Jahre) benötigt anfangs eine kurze Kennenlernphase, um Vertrauen zu fassen – danach zeigt sie ihre lustige Seite. Mit ruhigen Hunden kommt sie gut zurecht. Aufgrund einer Verengung im Bereich des Lendenwirbels benötigt sie derzeit Schmerzmittel. Gesucht wird ein ruhiges, ebenerdiges Zuhause am Stadtrand. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Piri (zehn Jahre) zeigt sich nach einer kurzen Kennenlernphase freundich und anhänglich. Die liebe Hündin wünscht sich ein ruhiges Für-immer-Zuhause bei einfühlsamen Hundehaltern. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Anka (acht Jahre) hat bisher nicht viel kennengelernt. Die Hündin ist freundlich zu Menschen, reagiert bei Hundebegegnungen jedoch gestresst. Für die Fellnase wird ein Zuhause bei geduldigen Halter, die Spaß am gemeinsamen Training haben, gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Lucky (zwölf Jahre) ist freundlich zu Menschen und auch mit Hunden gut verträglich. Bedrängt werden möchte der sensible Vierbeiner jedoch nicht. Gesucht wird ein ruhiger Platz bei geduldigen Menschen. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Chiko – dreizehn Jahre alt – ist trotz seines Alters gerne unterwegs und liebt gemeinsame Spaziergänge ebenso wie die Nähe zu seinen Menschen. Der charmante Pekingese-Mischlingsrüde wartet auf ein ruhiges Zuhause. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
American-Staffordshire-Terrier-Mischling Hubert (ein Jahr) begeistert mit seiner lustigen Art. Er braucht klare Strukturen und erfahrene Halter, die seine Körpersprache gut lesen können. Der freundliche Allergiker wartet auf ein kinderloses Zuhause. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Goldhamster Kai (ein Jahr) wurde alleine auf der Straße gefunden und wartet nun auf ein liebevolles neues Zuhause. Für den kleinen Nager wird ein geräumiges Gehege mit vielen Beschäftigungsmöglichkeiten sowie liebevolle Menschen gesucht, die ihm ein artgerechtes Leben ermöglichen. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Astra (fünf Jahre) ist eine lebensfrohe Hündin, die es liebt über die Wiesen zu toben. Die sensible Fellnase wünscht sich sportliche, erfahrene Hundehalter, die Spaß am gemeinsamen Training haben. 0664/120 22 27
Kater Berti (ein Jahr) ist zugelaufen und wurde von tierlieben Menschen liebevoll aufgenommen und aufgepäppelt. Da er nicht mit anderen Katzen verträglich ist, wird ein liebevoller Einzelplatz gesucht. 0699/127 313 71
Snoopy (zehn Jahre) benötigt Anfangs etwas Zeit, um Vertrauen zu fassen. Danach ist er sehr verschmust und kuschelbedürftig. Der liebe Senior würde sich über einen ruhigen Einzelplatz freuen. 0664/127 66 03
Rüde Bagy (acht Jahre) ist ein sanfter Riese mit großem Herz. Er zeigt sich sehr sanft, anhänglich und genießt ausgiebige Streicheleinheiten. Gesucht wird ein kuscheliges Zuhause mit großem Garten. 0690/103 676 26
Hündin Giza (neun Jahre) ist eine treue Begleiterin mit sanftem Wesen. Die liebe Fellnase ist menschenbezogen und versteht sich gut mit Artgenossen. Gesucht wird ein Für-immer-Zuhause bei sportlichen Haltern. 0676/417 63 86
Nach dem Tod seiner Besitzerin kam Joshua (zwei Jahre) gemeinsam mit weiteren Tieren ins TierQuarTier Wien. Nun sucht das liebe Kaninchen-Männchen ein Zuhause, in dem es wieder glücklich sein kann. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Makima (vier Jahre) ist eine freundliche Amstaff-Mix-Hündin, die bei vertrauten Menschen ihre verschmuste und energiegeladene Seite zeigt. Sie sucht ein Zuhause als Einzelhund bei Menschen, die ihr Sicherheit geben und Freude an Bewegung und gemeinsamer Beschäftigung haben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Lissi (zwei Jahre) zeigt sich anfangs eher schüchtern und benötigt Zeit zum Ankommen. In vertrauter Umgebung ist die aufgeweckte Terrier-Mischlingshündin anhänglich und verspielt. Gesucht wird ein ruhiges, liebevolles Für-immer-Zuhause. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Schweren Herzens muss das Katzenduo Anna (sieben Jahre) und Tommy (zehn Jahre) abgegeben werden. Die verschmusten Samtpfoten wünschen sich einen kuscheligen Lebensplatz. 0676/878 445 14
Malteser Alex (drei Jahre) liebt es über die Wiesen zu toben. Die aufgeweckte, katzenfreundliche Fellnase wünscht sich aktive Hundehalter, die Spaß am gemeinsamen Training haben. 0676/878 445 14
Rassetypisch sucht Rüde Bambo (neun Jahre) weder zu Menschen noch zu Hunden Kontakt. Der Vierbeinersucht ein Zuhause mit Garten bei Haltern, die seine Ruhephasen akzeptieren. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Mokka (sieben Jahre) ist freundlich zu Menschen, Artgenossen zählen jedoch nicht zu seinen Freunden. Der aufgeweckte Rüde ist verspielt und mit Futter gut zu motivieren. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Ein Zusammenleben mit Männern bzw. zwei Personen im selben Haushalt fällt Teddy (zehn Jahre) schwer. Für den spazierfreudigen Rüden wird daher ein Platz am Land bei einer Single-Frau gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Sobald Django (elf Jahre) Vertrauen gefasst hat, zeigt er sich kuschelbedürftig und verspielt. Ein Lebensplatz mit Garten außerhalb der Stadt wird für den lieben Vierbeiner gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Ludwig (in etwa ein Jahr) wurde halb verhungert auf der Straße gefunden und von Tierschützern aufgepäppelt. Inzwischen hat er sich gut erholt und ist bereit für ein neues Leben in einer fürsorglichen Familie. Anfangs braucht er etwas Zeit, um Vertrauen zu fassen, doch mit Geduld zeigt er seinen sanften Charakter. 0664/540 32 81
Aufgrund gesundheitlicher Probleme seines Besitzers muss Teddy (ein Jahr) abgegeben werden. Der verschmuste Rüde wünscht sich ein Zuhause bei aktiven Haltern, die Spaß am gemeinsamen Training haben. 0676/621 74 60
Agnes (acht Jahre) braucht aufgrund einer Hautfalte, in der sich Schmutz sammeln kann, Pflege und Aufmerksamkeit. Ein Zuhause mit geräumigem Gehege sowie mindestens einen Artgenossen wird gesucht. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Basilikum (zwei Jahre) ist ein charakterstarker Rüde, der Menschen in seinem eigenen Tempo kennenlernen möchte. Gesucht werden hundeerfahrene, aktive Personen, die in ruhiger Wohngegend leben und dem Vierbeiner Zeit zur Eingewöhnung geben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Rocky (zwei Jahre) ist ein großer, imposanter Schäfer-Mix, der Fremden zunächst vorsichtig begegnet. Mit Ruhe und Verständnis zeigt er jedoch seine freundliche, zugängliche Seite. Der Rüde sucht ein liebevolles Zuhause bei aktiven Haltern, die ihm Sicherheit vermitteln und ihn körperlich wie geistig auslasten. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
American Staffordshire Terrier Coco (acht Jahre) ist zu Beginn zurückhaltend und benötigt Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Für die Anfangsphase sollte der hübsche Rüde einen Rückzugsbereich haben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Fluffy (sieben Jahre) ist ein freundlicher, verspielter Rüde. Anfangs benötigt er eine kurze Eingewöhnung, zeigt sich dann offen. Mit Artgenossen ist er nach Sympathie verträglich. Gesucht wird ein ruhiger Platz. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Lee (dreizehn Jahre) benötigt einen Kennenlernphase. Berührungen mag der Rüde nicht, bei Hundebegegnungen ist er gestresst. Deshalb wird ein liebevolles Platzerl bei geduldigen, erfahrenen Haltern gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Medo (zehn Jahre) ist rassetypisch reserviert und benötigt eine Kennenlernphase. Kinder sind möglich, wenn sie respektvoll sind. Die Hündin kennt Grundkommandos und kann allein bleiben. Gesucht wird ein ruhiges Zuhause am Stadtrand. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Joker (sechs Jahre) benötigt eine Kennenlernphase, um Vertrauen aufzubauen, dann wird er zum Schmuser. Mit Artgenossen ist er gut verträglich, aber da er ressourcenverteidigendes Verhalten zeigt, müssen bestimmte Situationen entsprechend gemanagt werden. Hat man als Mensch hier Routine, ist dies absolut kein Problem. Gesucht wird ein ruhiges, kinderloses Zuhause am Land. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Baloo (elf Jahre) sehnt sich nach liebevoller Zuwendung und vielen Streicheleinheiten. Der treue Wegbegleiter wünscht sich stabiles Für-immer-Zuhause am Stadtrand. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Basil (zehnJahre) benötigt nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Artgenossen eine Kennenlernphase, um Vertrauen aufbauen zu können. Klare Regeln, Rituale sowie Beschäftigung sind für ihn wichtig. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Simba (neun Jahre) benötigt aufgrund negativer Erfahrungen in der Vergangenheit eine behutsame Kennenlernphase. Gesucht wird ein ruhiges, kinderloses Zuhause bei geduldigen Haltern. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Rocky (sieben Jahre) ist nach kurzer Eingewöhnung freundlich. Der lebhafte Rüde ist unsicher und meldet Fremde und Hunde. Derzeit verunsichern ihn Innenräume – seit dem letzten Tierarztbesuch. Gesucht wird ein liebevoller, ruhiger Platz bei erfahrenen Haltern. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Bianca (sieben Jahre) ist menschenfreundlich, beim Streicheln aber chow-typisch distanziert, auch andere Hunde werden ignoriert. Gesucht wird ein ebenerdiges Zuhause in ruhiger Lage – da sie keine Stiegen steigt. Die eigenwillige Hündin ist Diabetikerin und benötigt zweimal täglich Insulin. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Basti (neun Jahre) und Lydia (elf Jahre) sind sehr menschenfreundlich und mit Artgenossen gut verträglich. Für das unzertrennliche Duo wird ein ruhiger Lebensplatz bei geduldigen, erfahrenen Haltern gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Yoshi (zehn Jahre) benötigt Anfangs Zeit, um Vertrauen zu fassen. Der Rüde kennt die Grundkommandos, fährt gerne im Auto mit und ist leinenführig. Gesucht werden erfahrene Hundehalter, die am Stadtrand leben und viel Zeit für den unsicheren Rüden haben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Zora (zehn Jahre) ist eine liebe Amstaff-Mix-Hündin, die trotz ihres Alters voller Tatendrang steckt. Die aufgeweckte Fellnase sucht ein Zuhause bei aktiven Menschen, die gerne unterwegs sind. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Alessandra (drei Monate) wurde im TierQuarTier geboren. Das junge Kaninchen ist sehr lieb, aufgeweckt und freut sich – am besten gemeinsam mit einem Geschwisterchen – auf ein liebevolles Zuhause. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Florenz (zwei Jahre) ist eine offene, freundliche Siberian Husky-Hündin, die voller Energie steckt und Bewegung liebt. Sie sucht einen Lebensplatz bei Hundehaltern, die Spaß am gemeinsamen Training haben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Klara (in etwa drei bis vier Jahre) ist eine reizende Hundedame. Sie ist sehr freundlich zu Menschen und Artgenossen. Gesucht werden aktive, erfahrene Hundehalter, die mit der lieben Fellnase noch viele Abenteuer erleben möchten. 0664/540 32 81
Sunny (elf Jahre) musste sich von ihrer Besitzerin verabschieden. Für die verschmuste Samtpfote wird ein ruhiger Einzelplatz mit der Möglichkeit zum gesicherten Freigang gesucht. Interessierte Katzenfreunde melden sich bitte unter tierecke@kronenzeitung.at
Der siebenjährige Pit Bull Terrier Hugo geht offen und freundlich auf Menschen zu. Stressige Situationen überfordern ihn jedoch noch, weshalb ein ruhiger Einzelplatz bei erfahrenen Hundehaltern gesucht wird, die geduldig mit ihm trainieren. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Lasko steckt voller Energie und muss noch lernen, mit Reizen umzugehen. Der lebhafte Mischlingsrüde braucht souveräne Menschen, die ihm Sicherheit geben und zur Ruhe kommen lassen. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Kaninchen Ludmilla (sieben Monate) wurde in einer Schachtel ausgesetzt. Die zutrauliche, gefleckte Schönheit wartet auf ein fürsorgliches Zuhause mit viel Platz und Zuwendung. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Für sein Alter ist Bundi (zehn Jahre) noch erstaunlich fit und agil. Seh- und Hörvermögen lassen zwar langsam nach, doch sein Geruchssinn funktioniert prima. Für den menschen- und hundefreundlichen Rüden wird ein Zuhause am Stadtrand gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/16 60 40 74.
Jakobini (elf Jahre) lernt schnell, genießt Streicheleinheiten, kuschelt gerne und ist bei vertrauten Personen sehr freundlich und anhänglich. Wegen Arthrosen erhält der liebe Hundesenior Medikamente, wodurch er sich mit Freude im Auslauf bewegt und sich beim Erkunden besonders neugierig zeigt. Für den lieben Hunde-Opi wird ein barrierefreies Zuhause am ruhigen Stadtrand oder Land gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/16 60 40 74.
Der fünfjährige Cane Corso Johnny zeigt sich seiner Bezugsperson gegenüber sehr anhänglich, bei Fremden manchmal territorial. Er braucht standfeste, erfahrene Halter, klare Regeln, ein kinderloses Zuhause mit Garten im ländlichen Raum sowie Zeit zum Kennenlernen. Interessenten melden sich bitte unter 0664/402 02 02 oder 02732/847 20.