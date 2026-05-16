Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Baskja (neun Monate) wurde gemeinsam mit einem anderen Kaninchen in einer Tiefgarage ausgesetzt und brachte kurz darauf im TierQuarTier Wien ihre Jungen zur Welt. Die groß gewachsene, zurückhaltende Kaninchendame ist nun bereit für einen Neuanfang und wartet auf ein liebevolles Zuhause mit einem besonders geräumigen Gehege und viel Platz zum Hoppeln und Erkunden. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.