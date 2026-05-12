„Mehr als das, was Kompany mit Bayern schafft“

Dass die Schmidt-Truppe am letzten Spieltag überhaupt noch vom Klassenerhalt träumen darf, hätte Matthäus vor wenigen Wochen noch für unmöglich gehalten. In seiner Kolumne für Sky schrieb der Weltmeister von 1990: „Ohne die Erfolge anderer Klubs zu schmälern: Sollte Schmidt mit Heidenheim die Klasse halten, wäre das noch einmal ein Pfund mehr als das, was Vincent Kompany mit Bayern, Manuel Baum mit Augsburg, Ole Werner mit Leipzig und all die anderen Trainer geschafft haben.“