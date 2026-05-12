Verständnis und auch Sorge wegen der Brenner-Demo

Verspätungen im öffentlichen Verkehr

Im öffentlichen Verkehr werde es zu Verspätungen und Änderungen bei der Streckenführung kommen. Betroffen davon sei etwa die Buslinie von Innsbruck nach Lienz. „Auch der öffentliche Personenverkehr in und aus dem Wipp- und Stubaital, der grundsätzlich nicht von der Sperre umfasst ist, wird aufgrund der allgemeinen Verkehrssituation wohl mit Verspätungen rechnen müssen“, verdeutlicht Sailer.