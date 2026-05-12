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Hat sich verabschiedet

Fix: Zweiter Salzburg-Abgang steht fest

Sport
12.05.2026 07:45
Joane Gadou verlässt die Bullen im Sommer.
Joane Gadou verlässt die Bullen im Sommer.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Red Bull Salzburg steht im Sommer ein großer Umbruch bevor. Dass Kerim Alajbegovic im Sommer wieder zu Bayer Leverkusen zurückkehrt, steht schon länger fest. Jetzt machte ein zweiter Spieler seinen Abgang aus der Mozartstadt öffentlich.

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Die Rückkehr von Kerim Alajbegovic von Salzburg zu Bayer Leverkusen steht schon länger fest. Jetzt ist auch ein zweiter Sommer-Abgang des noch amtierenden österreichischen Vizemeisters fix: Joane Gadou verlässt Salzburg nach zwei Saisonen wieder. Der erst 19-jährige Franzose kam Anfang September 2024 für zehn Millionen Euro aus der U19 von Paris Saint-Germain und lief bis dato in 58 Pflichtspielen für die Bullen auf, dazu kommen fünf Einsätze in der Youth League sowie einer für Kooperationsklub Liefering in der 2. Liga.

Dass sich Gadou im Sommer einen neuen Klub suchen wird, stand schon länger im Raum. Unter dem neuen Trainer Daniel Beichler spielte er zuletzt gar keine Rolle. Dreimal saß er 90 Minuten auf der Bank, in den jüngsten drei Partien blieb ihm gar nur der Platz auf der Tribüne.

In der Nacht von Montag auf Dienstag machte der Innenverteidiger seinen Abgang auf seinem Instagram-Kanal offiziell. Gadou bedankt sich bei Salzburg. „Ich gehe mit starken Erinnerungen, Momenten, die ich nie vergessen werde und vor allem erstaunliche Menschen, die ich treffen durfte.“ Weiters schreibt der 19-Jährige: „Ich bin dankbar für jeden Rat, jeden geteilten Moment und jede Erfahrung, die ich in diesen Farben erleben durfte. Ein Kapitel geht zu Ende, aber alles, was ich hier gelernt habe, wird für den Rest meiner Karriere und meines Lebens bei mir bleiben. Danke, Salzburg.“

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