Fix: Zweiter Salzburg-Abgang steht fest

Red Bull Salzburg steht im Sommer ein großer Umbruch bevor. Dass Kerim Alajbegovic im Sommer wieder zu Bayer Leverkusen zurückkehrt, steht schon länger fest. Jetzt machte ein zweiter Spieler seinen Abgang aus der Mozartstadt öffentlich.
Die Rückkehr von Kerim Alajbegovic von Salzburg zu Bayer Leverkusen steht schon länger fest. Jetzt ist auch ein zweiter Sommer-Abgang des noch amtierenden österreichischen Vizemeisters fix: Joane Gadou verlässt Salzburg nach zwei Saisonen wieder. Der erst 19-jährige Franzose kam Anfang September 2024 für zehn Millionen Euro aus der U19 von Paris Saint-Germain und lief bis dato in 58 Pflichtspielen für die Bullen auf, dazu kommen fünf Einsätze in der Youth League sowie einer für Kooperationsklub Liefering in der 2. Liga.
Dass sich Gadou im Sommer einen neuen Klub suchen wird, stand schon länger im Raum. Unter dem neuen Trainer Daniel Beichler spielte er zuletzt gar keine Rolle. Dreimal saß er 90 Minuten auf der Bank, in den jüngsten drei Partien blieb ihm gar nur der Platz auf der Tribüne.
In der Nacht von Montag auf Dienstag machte der Innenverteidiger seinen Abgang auf seinem Instagram-Kanal offiziell. Gadou bedankt sich bei Salzburg. „Ich gehe mit starken Erinnerungen, Momenten, die ich nie vergessen werde und vor allem erstaunliche Menschen, die ich treffen durfte.“ Weiters schreibt der 19-Jährige: „Ich bin dankbar für jeden Rat, jeden geteilten Moment und jede Erfahrung, die ich in diesen Farben erleben durfte. Ein Kapitel geht zu Ende, aber alles, was ich hier gelernt habe, wird für den Rest meiner Karriere und meines Lebens bei mir bleiben. Danke, Salzburg.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.