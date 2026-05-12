Fix: Zweiter Salzburg-Abgang steht fest

In der Nacht von Montag auf Dienstag machte der Innenverteidiger seinen Abgang auf seinem Instagram-Kanal offiziell. Gadou bedankt sich bei Salzburg. „Ich gehe mit starken Erinnerungen, Momenten, die ich nie vergessen werde und vor allem erstaunliche Menschen, die ich treffen durfte.“ Weiters schreibt der 19-Jährige: „Ich bin dankbar für jeden Rat, jeden geteilten Moment und jede Erfahrung, die ich in diesen Farben erleben durfte. Ein Kapitel geht zu Ende, aber alles, was ich hier gelernt habe, wird für den Rest meiner Karriere und meines Lebens bei mir bleiben. Danke, Salzburg.“