Bürgermeister verlässt mit 38 Jahren die Politik

Die Leitung eines landwirtschaftlichen Betriebs und die Führung der 2000-Einwohner-Gemeinde Niederneukirchen (Bezirk Linz-Land) sind Christoph Gallner zu viel geworden. Tante Traudi Gallner steht als Nachfolgerin quasi fest, da bei der Wahl im Gemeinderat die VP über eine klare Mehrheit verfügt.
Mit 27 Jahren übernahm Christoph Gallner (ÖVP) 2015 in Niederneukirchen das Bürgermeisteramt. Elf Jahre später kündigt er nun den vollständigen Abschied aus der Politik an.
Die Übernahme unseres landwirtschaftlichen Betriebs,und auch Krankheitsfälle hätten mich beinahe im letzten Jahr dazu gebracht, das Amt niederzulegen.
Christoph Gallner, Bürgermeister
„Ich habe bereits 2015 gesagt, dass ich es nur bis 2027 mache, da ich den landwirtschaftlichen Betrieb übernehmen werde. Die Leitung des Betriebs, betriebliche Entwicklungen und auch Krankheitsfälle im persönlichen Umfeld brachten mich beinahe im letzten Jahr dazu, mein Amt niederzulegen. Ich wollte aber noch ein paar wichtige Projekte abarbeiten, ehe ich an die Vizebürgermeisterin übergebe“, so der mittlerweile 38-jährige zweifache Familienvater.
Tante soll Ortschefin werden
Besagte Vize ist seine Tante Traudi Gallner, die ihm alle elf Jahre als Bürgermeisterstellvertreterin zur Seite stand. „Bürgermeister von Niederneukirchen zu sein, war nie nur ein Amt, sondern immer eine Herzensangelegenheit. Ich habe die Entscheidung nie bereut und blicke mit sehr vielen positiven Erinnerungen auf diesen Lebensabschnitt zurück“, so Christoph Gallner.
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