Bürgermeister verlässt mit 38 Jahren die Politik

„Ich habe bereits 2015 gesagt, dass ich es nur bis 2027 mache, da ich den landwirtschaftlichen Betrieb übernehmen werde. Die Leitung des Betriebs, betriebliche Entwicklungen und auch Krankheitsfälle im persönlichen Umfeld brachten mich beinahe im letzten Jahr dazu, mein Amt niederzulegen. Ich wollte aber noch ein paar wichtige Projekte abarbeiten, ehe ich an die Vizebürgermeisterin übergebe“, so der mittlerweile 38-jährige zweifache Familienvater.