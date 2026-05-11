Partnertausch: Neuer Liebhaber für Affen-Weibchen

It´s a Match! Das Dianameerkatzen-Weibchen Mira im Salzburger Zoo hat einen neuen Partner gefunden. Durch einen Tausch mit einem französischen Zoo ist das Männchen Kisha nach Salzburg gezogen. Nach einer Eingewöhnungsphase sind die beiden mittlerweile gemeinsam auf der Außenanlage unterwegs.
Wie der Zoo berichtet, hat Mira augenscheinlich Gefallen an Kisha gefunden. „Sie zeigte ihm wie man am Seil entlang klettert, ruft nach ihm und die Interaktion miteinander wirkt sehr harmonisch.“
Im Tausch mit Kisha ist das Männchen Loma mittlerweile in Frankreich in seinem neuen Zoo.
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