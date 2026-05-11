Google & Amazon: Warum US-Riesen nun bei uns bauen

„Internet-Kreuzung“ als wichtiger Faktor für Google

Da wäre zum einen die Serverfarm in Kronstorf. Google schweigt zur Investitionssumme zwar eisern, doch Schätzungen gehen von 800 Millionen bis einer Milliarde Euro an Kosten für das Rechenzentrum im Endausbau aus. „Kronstorf hat eine sehr zentrale Lage für Glasfaserinternet, dort kreuzen sich drei europäische Internet-Leitungen. Dadurch gibt es beim Datenzentrum eine Ausfallsicherung“, sagt Pamminger.