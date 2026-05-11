Nach Telefonhinweis: Nächster Dealer festgenommen

Koks und Bargeld sichergestellt

„Vor Ort wurden der Beschuldigte sowie Käufer angetroffen“, heißt es vonseiten der Ermittler. Und weiter: „Beim Marokkaner konnte Kokain im mittleren einstelligen Grammbereich in Form von ,Bubbles‘ sowie ein hoher dreistelliger Eurobetrag sichergestellt werden.“ Beim Bargeld soll es sich um den Erlös aus Verkäufen handeln, so die Ermittler.