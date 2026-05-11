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Aus Nordafrika-Szene

Nach Telefonhinweis: Nächster Dealer festgenommen

Tirol
11.05.2026 10:05
Erneut wurde in Innsbruck ein Mitglied aus der nordafrikanischen Suchtgiftszene festgenommen.
Erneut wurde in Innsbruck ein Mitglied aus der nordafrikanischen Suchtgiftszene festgenommen.(Bild: P. Hubert, C. Birbaumer, Krone KREATIV)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Die nordafrikanische Suchtgiftszene mischt in Innsbruck wieder ordentlich mit. Dutzende Festnahmen verzeichnete die Polizei allein heuer schon. Am Wochenende kam eine weitere hinzu. Ein 29-jähriger Marokkaner und Abnehmer konnten dank eines telefonischen Hinweises überführt werden.

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Und wieder klickten in der nordafrikanischen Suchtgiftszene die Handschellen. Am Sonntagabend, gegen 18.30 Uhr, ging bei der Polizeiinspektion im Innsbrucker Stadtteil Pradl ein telefonischer Hinweis zu einem Drogendeal ein. Beamte konnten daraufhin einen 29-jährigen Marokkaner wegen des Verdachts des Suchtgifthandels festnehmen.

Koks und Bargeld sichergestellt
„Vor Ort wurden der Beschuldigte sowie Käufer angetroffen“, heißt es vonseiten der Ermittler. Und weiter: „Beim Marokkaner konnte Kokain im mittleren einstelligen Grammbereich in Form von ,Bubbles‘ sowie ein hoher dreistelliger Eurobetrag sichergestellt werden.“ Beim Bargeld soll es sich um den Erlös aus Verkäufen handeln, so die Ermittler.

Der festgenommene Verkäufer sowie seine Abnehmer werden an die Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.

Nordafrikaner-Szene in Innsbruck wieder aktiv
In diesem Jahr konnten allein in Innsbruck insgesamt bereits 20,4 Kilo Kokain sichergestellt, zudem 45 Dealer festgenommen und in die Justizanstalt Innsbruck gebracht werden. Alle Beschuldigten werden der jetzt wieder zunehmend aktiv gewordenen Nordafrikaner-Szene zugeordnet.

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Erst am Freitag hatte die Tiroler Polizei einen Rekordfund bekannt gegeben. Nicht weniger als 17 Kilogramm Kokain wurden in einem Auto entdeckt und beschlagnahmt. Allein in diesem Fall gab es vier Festnahmen.

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