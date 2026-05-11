Kate distanzierte sich als erster Royal von Andrew

Zudem bleibt Kate eines der beliebtesten Mitglieder der königlichen Familie – durch hochkarätige Auftritte im Zusammenhang mit Kampagnen zu frühkindlicher Entwicklung und psychischer Gesundheit sowie durch weltweite Aufmerksamkeit bei Veranstaltungen und öffentlichen Terminen an der Seite von William. Andersen argumentierte, Catherines Haltung gegenüber Andrew spiegele Sorgen wider, die Zukunft der Institution zu schützen. „Kate blickt nach vorne“, so der Royal-Autor – und weiter: „Sie ist die Ehefrau eines zukünftigen Monarchen.“ Kates ältester Sohn, Prinz George (12), steht hinter William an zweiter Stelle der Thronfolge.