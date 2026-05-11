Straka verpatzt Generalprobe für PGA Championship

Sepp Straka hat das PGA-Signature-Turnier in Charlotte nur auf Platz 63 beendet, damit lief die Generalprobe für die PGA Championship nicht nach Wunsch.
Nach der 66 zum Auftakt folgten zwei 73er-Runden und eine 75. Damit ging es für den Titelverteidiger nach dem 37. Rang vom Samstag noch weit nach hinten.
Sieg an Reitan
Den Sieg bei dem 20-Mio.-Dollar-Event holte sich der Norweger Kristoffer Reitan mit 269 Schlägen vor Nicolai Höjgaard (DEN) und Rickie Fowler (USA/je 271).
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