Schluss und vorbei: Obauers schließen Restaurant

Über 47 Jahre lang haben die Obauer-Brüder die kulinarische Landschaft Salzburgs geprägt, wie kaum ein anderer Betrieb. 2 Michelin-Sterne, 5 Gault&Millau-Hauben und 100 von 100 möglichen Punkten im Falstaff – „wir haben die Gastronomie stets wie eine Disziplin des Leistungssports verstanden“, so die Brüder, die ihr Lokal mit Ende Oktober schließen werden.
In einem Posting auf der Social-Media-Plattform Instagram teilten die Spitzengastronomen am Sonntagabend das Aus ihres Hauses mit. „Wir beenden ein schönes, über 47 Jahre reichendes Kapitel unseres Berufslebens aus Altersgründen und treten in den sogenannten Ruhestand“, konnte man dort lesen.
Auch das Hotel werde im Oktober geschlossen. Bis dahin laufe der Betrieb aber regulär weiter. Eine Übernahme durch die nächste Generation – Rudi Obauer ist Vater dreier Söhne – stünde derzeit nicht im Raum.
Das Team rund um die Spitzenköche ist bereits über das Aus informiert. Bis zum 26. Oktober hat das Haus seine Türen noch für Gäste geöffnet.
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