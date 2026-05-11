Schluss und vorbei: Obauers schließen Restaurant

Über 47 Jahre lang haben die Obauer-Brüder die kulinarische Landschaft Salzburgs geprägt, wie kaum ein anderer Betrieb. 2 Michelin-Sterne, 5 Gault&Millau-Hauben und 100 von 100 möglichen Punkten im Falstaff – „wir haben die Gastronomie stets wie eine Disziplin des Leistungssports verstanden“, so die Brüder, die ihr Lokal mit Ende Oktober schließen werden.