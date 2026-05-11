Kocher: EZB muss Zinsen in nächster Zeit erhöhen

Die nächste Zinssitzung wird am 11. Juni abgehalten. Man werde sich datenabhängig von Sitzung zu Sitzung entscheiden, sagte Kocher. Der scheidende Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Luis de Guindos, will vor der Entscheidung mehr Daten abwarten. Dabei bezog er sich auf die Konjunkturdaten der kommenden Wochen und die weitere Entwicklung im Iran-Krieg. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte zuletzt in der vergangenen Woche erklärt, dass die EZB ständig hin- und hergerissen sei zwischen dem Risiko, zu schnell zu reagieren, und dem Risiko, zu spät zu reagieren. Mehrere Ratsmitglieder sprachen sich für eine Zinserhöhung im Juni aus, darunter neben Kocher etwa Joachim Nagel, Präsident der deutschen Bundesbank.