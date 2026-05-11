Sweep! New York Knicks erneut im Conference-Finale

Den Knicks half am Sonntagabend eine wahre Flut an erfolgreichen Distanzwürfen, die schon im ersten Viertel für eine vorentscheidende Führung sorgten und Coach Mike Brown auf der anschließenden Pressekonferenz ungläubig auf den Spielbericht blicken ließ. „Wir haben 25 Dreier bei 44 Versuchen getroffen, wenn ich das richtig lese“, sagte der Cheftrainer und jubelte: „Das ist unglaublich. Das ist großartiger Basketball.“ Während die 25 verwandelten Dreier den Play-off-Rekord in der NBA einstellten, bedeuteten sie für das Team eine neue Bestmarke – ebenso wie die 144 Punkte in einem Play-off-Spiel.