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Sieg gegen 76ers

Sweep! New York Knicks erneut im Conference-Finale

US-Sport
11.05.2026 10:21
Die Knicks zogen mühelos ins Conference-Finale ein.
Die Knicks zogen mühelos ins Conference-Finale ein.(Bild: AFP/EMILEE CHINN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die New York Knicks haben im zweiten Jahr in Folge das Conference-Finale in der NBA erreicht. Der zweimalige Meister aus dem Big Apple zog mit einem 144:114 bei den Philadelphia 76ers ins Play-off-Halbfinale ein. New York fegte die chancenlosen Sixers in vier Spielen mit einem „Sweep“ – also ohne eine Niederlage – vom Parkett und holte bereits sieben Siege in Serie. Im Westen zogen die Minnesota Timberwolves mit einem 114:109 in Minneapolis mit den San Antonio Spurs gleich.

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Den Knicks half am Sonntagabend eine wahre Flut an erfolgreichen Distanzwürfen, die schon im ersten Viertel für eine vorentscheidende Führung sorgten und Coach Mike Brown auf der anschließenden Pressekonferenz ungläubig auf den Spielbericht blicken ließ. „Wir haben 25 Dreier bei 44 Versuchen getroffen, wenn ich das richtig lese“, sagte der Cheftrainer und jubelte: „Das ist unglaublich. Das ist großartiger Basketball.“ Während die 25 verwandelten Dreier den Play-off-Rekord in der NBA einstellten, bedeuteten sie für das Team eine neue Bestmarke – ebenso wie die 144 Punkte in einem Play-off-Spiel.

Gastgeber Minnesota Timberwolves profitierte vom ersten Rauswurf in der jungen Karriere des Spurs-Superstars Victor Wembanyama. Der 22-jährige Franzose hatte sich im zweiten Viertel beim Kampf um einen Rebound zu einem Ellenbogenschlag gegen Naz Reid hinreißen lassen. Die Lücke unter dem Korb, die der beste Verteidiger der Liga hinterließ, wusste vor allem Anthony Edwards zu nutzen. Der Spielmacher der Timberwolves traf beinahe 60 Prozent seiner Würfe aus dem Spiel heraus, sammelte alleine im umkämpften vierten Viertel 16 Punkte und führte das Scoring mit seinen 36 Zählern mit deutlichem Abstand an. Es steht in der Serie 2:2.

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