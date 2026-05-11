Martin Short bricht Schweigen zum Tod von Tochter

Nach dem Tod seiner Tochter in Februar zog sich Martin Short vorerst aus der Öffentlichkeit zurück. Geplante Auftritte mit seinem Serien-Kollegen Steve Martin sagte er ab oder verschob sie. In der letzten Woche feierte der 76-jährige Kanadier bei der Premiere seiner Netflix-Doku „Marty, Life is Short“ sein Comeback am roten Teppich.

„Muskel zu überleben“

Im TV-Interview erklärte Short jetzt, er hege den „tiefen Wunsch“, das Thema psychische Krankheiten „aus dem Schatten zu holen, sich nicht dafür zu schämen“. Man dürfe diese nicht hinter dem Wort „Suizid“ verstecken, unterstrich der Komiker, der neben dem Tod seiner Ehefrau und seiner Tochter bereits weitere Schicksalsschläge verkraften musste.