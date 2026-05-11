Martin Short bricht Schweigen zum Tod von Tochter

Anfang des Jahres musste Komiker Martin Short von seiner Tochter Katherine Abschied nehmen. Jetzt bracht der 76-Jährige erstmals sein Schweigen zu dem schrecklichen Verlust. „Es war ein Albtraum für die Familie“, erklärte er.
Im Gespräch mit „CBS News Sunday Morning“ zeigte sich Martin Short tief bewegt vom Tod seiner Tochter, die sich Anfang des Jahres mit nur 42 Jahren das Leben nahm und zog Parallelen zum Tod seiner Ehefrau. „Aber man versteht, dass psychische Erkrankungen und Krebs, wie der meiner Frau, beides Krankheiten sind, und dass Krankheiten manchmal tödlich enden“, erläuterte Short.
„Tat ihr Bestes, bis sie nicht mehr konnte“
Nancy Dolman, Ehefrau des Hollywoodstars, starb 2010 im Alter von 58 Jahren an Eierstockkrebs. Sie und Short adoptierten Tochter Katherine sowie ihre Söhne Oliver und Henry.
„Meine Tochter kämpfte lange gegen schwere psychische Probleme, eine Borderline-Persönlichkeitsstörung und andere Dinge, und tat ihr Bestes, bis sie nicht mehr konnte“, fuhr der Star aus der Erfolgsserie „Only Murders in the Building“ im Interview nun fort.
Nach dem Tod seiner Tochter in Februar zog sich Martin Short vorerst aus der Öffentlichkeit zurück. Geplante Auftritte mit seinem Serien-Kollegen Steve Martin sagte er ab oder verschob sie. In der letzten Woche feierte der 76-jährige Kanadier bei der Premiere seiner Netflix-Doku „Marty, Life is Short“ sein Comeback am roten Teppich.
„Muskel zu überleben“
Im TV-Interview erklärte Short jetzt, er hege den „tiefen Wunsch“, das Thema psychische Krankheiten „aus dem Schatten zu holen, sich nicht dafür zu schämen“. Man dürfe diese nicht hinter dem Wort „Suizid“ verstecken, unterstrich der Komiker, der neben dem Tod seiner Ehefrau und seiner Tochter bereits weitere Schicksalsschläge verkraften musste.
So kam Shorts Bruder bei einem Autounfall ums Leben, als der Komiker gerade zwölf Jahre alt war. Noch vor seinem 20. Geburtstag starben seine Eltern. „Was sich in mir entwickelt hat, war dieser Muskel zu überleben und mit Trauer umzugehen – und eine Perspektive auf das Ganze“,
Seine Erfahrungen hätten ihm den Mut gegeben, auf Bühnen zu gehen. „Ich glaube, wenn du das durchgemacht hast, dann ist es nicht mehr so wichtig, wenn ein Publikum dich nicht mag.“
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