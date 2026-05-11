US-Obstbauern müssen 420.000 Bäume fällen

138 Jahre lang war Del Monte Foods, der für Dosenobst, Gemüsekonserven, Tomatensoßen und Brühen bekannt ist, ein verlässlicher Partner für Landwirte, Händler und die eigenen Angestellten. Doch 2025 geriet das Traditionsunternehmen massiv in finanzielle Schwierigkeiten und meldete in den USA Insolvenz an. Das Unternehmen suchte gleichzeitig einen Käufer für große Teile seines Geschäfts. Die Genossenschaft Pacific Coast Producers konnte tatsächlich einen Teil der Produktion übernehmen – allerdings ist das bei Weitem nicht genug.