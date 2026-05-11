Gregoritsch-Zukunft: „Argumente auf seiner Seite“

Dass sich der FC Augsburg bei der Leihe von Michael Gregoritsch von Bröndby eine Kaufoption gesichert hat, war bereits bekannt. Geschäftsführer Michael Ströll bestätigte dies nun noch einmal bei „Sky“. „Wir warten diese Saison ab. Also, es ist jetzt erst mal so: Wir haben eine Option, eine Möglichkeit, die Option zu ziehen. Die geht bis Ende Mai oder Mitte Juni“, erklärte Ströll. „Und wir wollen uns dann nach der Saison auch mit Gregerl in Ruhe zusammensetzen, ein paar Sachen besprechen und dann eine Entscheidung treffen.“