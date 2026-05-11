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Kaufoption? Ablöse?

Gregoritsch-Zukunft: „Argumente auf seiner Seite“

Fußball International
11.05.2026 11:09
Michael Gregoritsch durfte heuer bereits mehrfach im Trikot der Augsburger jubeln.
Michael Gregoritsch durfte heuer bereits mehrfach im Trikot der Augsburger jubeln.(Bild: APA-Images / Action Press / Kolbert-Press)
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Von krone Sport

Bleibt Michael Gregoritsch in Augsburg? Der FC Augsburg hat bei der Leihe des ÖFB-Stürmers eine Kaufoption und will nach Saisonende entscheiden.

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Dass sich der FC Augsburg bei der Leihe von Michael Gregoritsch von Bröndby eine Kaufoption gesichert hat, war bereits bekannt. Geschäftsführer Michael Ströll bestätigte dies nun noch einmal bei „Sky“. „Wir warten diese Saison ab. Also, es ist jetzt erst mal so: Wir haben eine Option, eine Möglichkeit, die Option zu ziehen. Die geht bis Ende Mai oder Mitte Juni“, erklärte Ströll. „Und wir wollen uns dann nach der Saison auch mit Gregerl in Ruhe zusammensetzen, ein paar Sachen besprechen und dann eine Entscheidung treffen.“

In 16 Spielen erzielte der ÖFB-Teamstürmer bereits neun Treffer. „Aktuell hat er die Argumente logischerweise vollständig auf seiner Seite, und wir sind sehr zufrieden mit ihm“, so Ströll.

Michael Gregoritsch überzeugt bei Augsburg.
Michael Gregoritsch überzeugt bei Augsburg.(Bild: GEPA)

Rätsel um Ablöse
Laut der „Augsburger Allgemeinen“ soll die Kaufoption bei rund 500.000 Euro liegen. Für Bröndby könnte das allerdings ein Minusgeschäft bedeuten. Laut Informationen von „transfermarkt“ überwiesen die Dänen im Sommer 2025 noch 1,5 Millionen Euro an Freiburg, um Gregoritsch zu verpflichten.

Benjamin Schmedes, Sportdirektor von Bröndby, dementierte allerdings entsprechende Berichte bereits Ende Jänner gegenüber „bold“: „Die wahre Ablösesumme, die wir gezahlt haben, ermöglicht es uns im Sommer Profit zu machen.“

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