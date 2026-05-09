200 gratis Masters of Dirt Karten für Feuerwehren

Überrascht wurde der Landesfeuerwehrverband am Freitag von Semtainmentchef Thomas Semmler. Dieser übergab den Florianis nämlich 200 gratis Karten für das anstehende Event Masters of Dirt im Wörthersee Stadion.
Freudenstimmung herrschte am Freitag im Landesfeuerwehrkommando. Thomas Semmler schenkte den Einsatzleuten 200 Karten für die große Freestyle-Show von Motocross am 27. Juni. Mit dem Geschenk bedankte er sich bei den vielen Florianis für ihren Einsatz im Lesachtal. „Was ihr dort leistet, verdient größten Respekt“, so Semmler.
Die Show kehrt diesen Sommer nach mehr als zehn Jahren wieder nach Kärnten zurück. Dort bekommen Zuschauer Freestyle-Motocross über BMX, Mountainbikes bis hin zu Snowmobiles und RZR-Buggies zu sehen. Und auch eine „Freestyle Firestorm-Show“ wird es geben – ein Mix aus hochprofessionellem Extremsport, Pyrotechnik, Musik, Party und purem Wahnsinn.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.