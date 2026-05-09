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200 gratis Masters of Dirt Karten für Feuerwehren

Kärnten
09.05.2026 18:00
Semtainmentchef Thomas Semmler bei der Kartenübergabe.
Semtainmentchef Thomas Semmler bei der Kartenübergabe.(Bild: Wolfgang Handler)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Überrascht wurde der Landesfeuerwehrverband am Freitag von Semtainmentchef Thomas Semmler. Dieser übergab den Florianis nämlich 200 gratis Karten für das anstehende Event Masters of Dirt im Wörthersee Stadion. 

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Freudenstimmung herrschte am Freitag im Landesfeuerwehrkommando. Thomas Semmler schenkte den Einsatzleuten 200 Karten für die große Freestyle-Show von Motocross am 27. Juni. Mit dem Geschenk bedankte er sich bei den vielen Florianis für ihren Einsatz im Lesachtal. „Was ihr dort leistet, verdient größten Respekt“, so Semmler. 

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Die Show kehrt diesen Sommer nach mehr als zehn Jahren wieder nach Kärnten zurück. Dort bekommen Zuschauer Freestyle-Motocross über BMX, Mountainbikes bis hin zu Snowmobiles und RZR-Buggies zu sehen. Und auch eine „Freestyle Firestorm-Show“ wird es geben – ein Mix aus hochprofessionellem Extremsport, Pyrotechnik, Musik, Party und purem Wahnsinn.  

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