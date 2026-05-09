200 gratis Masters of Dirt Karten für Feuerwehren

Die Show kehrt diesen Sommer nach mehr als zehn Jahren wieder nach Kärnten zurück. Dort bekommen Zuschauer Freestyle-Motocross über BMX, Mountainbikes bis hin zu Snowmobiles und RZR-Buggies zu sehen. Und auch eine „Freestyle Firestorm-Show“ wird es geben – ein Mix aus hochprofessionellem Extremsport, Pyrotechnik, Musik, Party und purem Wahnsinn.