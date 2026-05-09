Führerlose Zuggarnitur rollte 1,3 Kilometer weit!

Die Waggons waren gesichert gewesen; in eine Richtung. In die andere rollten sie Samstagmittag los. Zunächst unbemerkt. Und ohne etwas zu beschädigen oder jemanden zu verletzen.
Selbstständig rollte am Samstag gegen 13 Uhr eine am Bahnhof Ledenitzen abgestellte Zugsgarnitur los. 20 Güterwaggons machten sich auf den Weg und blieben schließlich rund 1,3 km weiter in Richtung Rosenbach stehen.
Die Erhebungen ergaben, dass die Waggons gemäß der geltenden betriebsinternen Regelungen in eine Richtung gesichert waren, jedoch aus unbekannter Ursache in die Gegenrichtung losrollten.
Aufgrund der automatischen Sicherheitsvorkehrungen wurden alle Signale auf Rot geschaltet. Eine Gefährdung für Personen oder auch Dinge bestand nicht. Die Bahnstrecke war bis zur Bergung der führerlosen Garnitur bis gegen 16 Uhr gesperrt.
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