Goalie Karius und TV-Dame Leotta: Das Baby ist da!

Wieder erstklassig

Erst vor einer Woche hatte Karius mit Schalke 04 die Bundesliga-Rückkehr fixiert. Der Traditionsklub spielte zuletzt 2020/21 in der Bundesliga. Im Vorjahr schrammte der Verein knapp am Abstieg in die 3. Liga vorbei. Dank Trainer Miron Muslic, Karius und Co. ist „Königsblau“ in der nächsten Saison wieder erstklassig ...