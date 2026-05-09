Goalie Karius und TV-Dame Leotta: Das Baby ist da!

Bei Lorius Karius läuft’s aktuell richtig rund! Nach der Fixierung des Bundesliga-Aufstiegs mit Schalke 04 darf sich der Goalie gemeinsam mit seiner Herzdame Diletta Leotta über Nachwuchs freuen.
„Leonardo“, verkündet das Paar den Namen des Babys in den sozialen Medien und fügt einen Schnappschuss hinzu. Dieser zeigt den Neugeborenen, die glücklichen Eltern sowie Tochter Aria. Entzückend!
Seit 2022 ist Karius mit Leotta, TV-Moderatorin bei DAZN, zusammen. Zwei Jahre später wurde geheiratet – mit dem zweiten gemeinsamen Kind ist das Familienglück nun perfekt.
Wieder erstklassig
Erst vor einer Woche hatte Karius mit Schalke 04 die Bundesliga-Rückkehr fixiert. Der Traditionsklub spielte zuletzt 2020/21 in der Bundesliga. Im Vorjahr schrammte der Verein knapp am Abstieg in die 3. Liga vorbei. Dank Trainer Miron Muslic, Karius und Co. ist „Königsblau“ in der nächsten Saison wieder erstklassig ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.