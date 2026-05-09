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Nach Coup mit Schalke

Goalie Karius und TV-Dame Leotta: Das Baby ist da!

Fußball International
09.05.2026 19:57
Diletta Leotta und Lorius Karius posieren gemeinsam mit ihren zwei Kindern.
Diletta Leotta und Lorius Karius posieren gemeinsam mit ihren zwei Kindern.(Bild: Krone KREATIV/instagram.com/loriskarius)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bei Lorius Karius läuft’s aktuell richtig rund! Nach der Fixierung des Bundesliga-Aufstiegs mit Schalke 04 darf sich der Goalie gemeinsam mit seiner Herzdame Diletta Leotta über Nachwuchs freuen.

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„Leonardo“, verkündet das Paar den Namen des Babys in den sozialen Medien und fügt einen Schnappschuss hinzu. Dieser zeigt den Neugeborenen, die glücklichen Eltern sowie Tochter Aria. Entzückend!

Seit 2022 ist Karius mit Leotta, TV-Moderatorin bei DAZN, zusammen. Zwei Jahre später wurde geheiratet – mit dem zweiten gemeinsamen Kind ist das Familienglück nun perfekt.

Wieder erstklassig
Erst vor einer Woche hatte Karius mit Schalke 04 die Bundesliga-Rückkehr fixiert. Der Traditionsklub spielte zuletzt 2020/21 in der Bundesliga. Im Vorjahr schrammte der Verein knapp am Abstieg in die 3. Liga vorbei. Dank Trainer Miron Muslic, Karius und Co. ist „Königsblau“ in der nächsten Saison wieder erstklassig ...

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