Triathlon-Talent scheitert knapp an EM-Limit

Bitter! Von der Platzierung her hätte sich Triathlon-Talent Linda Hehenwarter (Tri Team Hallein) durch ihren 23. Rang beim Europacup in Caorle für die EM qualifiziert. Weil sie in der zweiten Führungsgruppe auf dem Rad mit ihren Kolleginnen aber so viel Rückstand aufgerissen hatte, löste die Tennengauerin das Ticket wegen des zu großen zeitlichen Rückstands am Ende doch nicht. „Es war die erste Chance, es kommen noch weitere“, sieht es Hehenwarter nicht allzu schlimm.