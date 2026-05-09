Österreich gewinnt Generalprobe gegen Slowenien

Steigerung im Mitteldrittel

Das erste Drittel verlief noch nicht nach seinem Geschmack. „Wir waren zu wenig bereit, dass die Slowenen, obwohl wir es erwartet haben, körperbetont auftreten. Das haben wir abgestellt in der ersten Pause“, erklärte Bader. Zu Beginn des Mitteldrittels überstand sein Team eine Zwei-Mann-Unterzahl und kam danach in Schwung. Nach super Pass von David Maier brachte Schneider die Österreicher in Führung, eine Minute später sprang die Scheibe nach einem Unterweger-Schuss von Kolarik über die Linie. Nissner erhöhte nach Kolarik-Vorarbeit auf 3:0, ehe Filip Sitar ein „shutout“ von Torhüter Atte Tolvanen verhinderte (53.). Den Schlusspunkt setzte Schneider ins leere Tor.