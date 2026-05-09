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FAN.AT SPIEL DER RUNDE

„Einer der besten Spieler im letzten Jahrzehnt“

Sport
09.05.2026 20:28
Der SV Grödig kam dem Titel in der Salzburger Liga einen großen Schritt näher.
Der SV Grödig kam dem Titel in der Salzburger Liga einen großen Schritt näher.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Mit dem Heim-4:0 gegen Anif fertigte Grödig im fan.at-Spiel der Runde den Nachbarn ab und sorgte mithilfe eines Kellerkindes auch für eine Vorentscheidung im Titelkampf der Salzburger Liga. Für eine Stütze gab‘s Sonderlob vom Trainer des Ex-Bundesligisten, der für einen Spieler von Austria Salzburg Thema werden könnte. 

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„Rockin‘ All Over the World“ – dieser Hit von Status Quo lief am Samstagnachmittag im Stadion am Fuße des Untersbergs fast in Dauerschleife. Der SV Grödig schlug den USK Anif im Duell der Nachbarn klar mit 4:0. „Ein verdienter Sieg, der um das eine oder andere Tor höher hätte ausfallen müssen“, befand Trainer Arsim Deliu, der ein Spiel in eine Richtung sah. David Hillebrand vollendet eine schöne Ballstafette zum 1:0 (18.), Maximilian Gsenger legte kurz vor der Pause nach (41.). Dazu trafen Daniel Leitz (63.) und Safet Selimbasic (88.). 

Grödig (am Ball Sebastian Hölzl) fertigte Anif mühelos mit 4:0 ab.
Grödig (am Ball Sebastian Hölzl) fertigte Anif mühelos mit 4:0 ab.(Bild: Andreas Tröster)

„Prioritäten haben sich verschoben“
Mittelfeldmann Gsenger wird Grödig wie Defensivspezialist Simon Ernemann bekanntlich abhandenkommen. „Ganz bitter für uns, allein vom Charakter her“, bedauert es Trainer Deliu. Während Ernemann beruflich befördert wurde, sind es bei Gsenger andere Gründe. „Bei mir haben sich die Prioritäten einfach verschoben“, sagt die Nummer 7, die ihre Karriere beenden wird. Vom Coach gab es ein Sonderlob: „Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich von Max voll überzeugt bin. Im letzten Jahrzehnt gehörte er für mich zu den besten Fußballern im Land.“ 

Auf die beiden Abgänge hat Grödig bereits reagiert. Mit Luka-Nils Sandmayr kommt ein langjähriger Leistungsträger von Austria Salzburg, dazu dockt Nemanja Zikic an. Auch ein weiterer Spieler des violetten Zweitligisten könnte in der kommenden Saison beim Ex-Bundesligisten auflaufen: Mathias Theiner. Dessen Zukunft bei der Austria ist in der Schwebe, die Wege für den Innenverteidiger könnten an den Untersberg führen.  

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Grödig machte mit dem klaren Heimsieg gegen Anif auch einen weiteren Schritt Richtung Meistertitel. Denn just ein Kellerkind sollte gegen den schärfsten Verfolger, UFC Hallein, punkten: SV Anthering. Nach dem Führungstreffer durch Alem Huremovic (57.) glichen die Flachgauer noch durch Markus Luginger aus (74.). Somit beträgt der Rückstand der Salinenstädter, die in der kommenden Saison aller Voraussicht nach nicht mehr auf einen Stammspieler zurückgreifen können, auf Platz eins nach 24 Runden schon fünf Punkte. 

Der USK Anif rund um Michael Brandner war in Grödig chancenlos.
Der USK Anif rund um Michael Brandner war in Grödig chancenlos.(Bild: Andreas Tröster)

Anif-Trainer bedient: „Habe mir mehr Gegenwehr erwartet“
Dass auch ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf punktete, hob die Laune bei Anif sicher nicht. Nach der Partie war Trainer Fabian Tribl gehörig bedient: „Es war Einbahnstraßenfußball vom Feinsten. Mehr kann ich fast nicht dazu sagen, außer, dass ich mir in einem Derby und im Abstiegskampf mehr Emotionen und ein bisschen mehr Gegenwehr erwarte. Das müssen wir uns schon ankreiden.“ Gemeinsam wolle man das Ruder herumreißen. „Aber das geht nur, wenn wir anders auftreten als gegen Grödig“, erklärte Tribl. 

Trefferreich ging es am Samstag auch an den beiden verbleibenden Spielorten zu. Die TSU Bramberg fertigte den SV Hallwang auswärts mit 4:0 ab, TSV Neumarkt schlug den SV Straßwalchen in einem Torfestival mit 5:3!

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