„Einer der besten Spieler im letzten Jahrzehnt“

Anif-Trainer bedient: „Habe mir mehr Gegenwehr erwartet“

Dass auch ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf punktete, hob die Laune bei Anif sicher nicht. Nach der Partie war Trainer Fabian Tribl gehörig bedient: „Es war Einbahnstraßenfußball vom Feinsten. Mehr kann ich fast nicht dazu sagen, außer, dass ich mir in einem Derby und im Abstiegskampf mehr Emotionen und ein bisschen mehr Gegenwehr erwarte. Das müssen wir uns schon ankreiden.“ Gemeinsam wolle man das Ruder herumreißen. „Aber das geht nur, wenn wir anders auftreten als gegen Grödig“, erklärte Tribl.