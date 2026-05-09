Alleinerzieher: Mütter haben es schwerer als Väter

Krieg und Covid als Einflussfaktoren

Der Anteil von Alleinerziehern an allen Haushalten mit Kindern schwankte während der letzten Jahre auffallend. Ein Faktor waren Fluchtwellen durch die Kriege in Syrien und der Ukraine, die viele Mütter mit Kindern nach Wien brachten. Einfluss hatte auch die Covid-Pandemie: Währenddessen kam es zu weniger Trennungen von Elternpaaren, danach zu umso mehr. Zuletzt war der Anteil von Ein-Eltern-Familien in Wien wie auch dem Rest des Landes wieder leicht rückläufig.