Wieder ein Waldbrand: 20 Wehren am Kömmel

Zu einem Löscheinsatz rückten am Samstag Feuerwehren auf den Kömmel bei Bleiburg an. Wieder handelt es sich um einen Waldbrand – heuer hat bereits jener vom Lesachtal zahlreiche Feuerwehren und weitere Kärntner Einsatzkräfte enorm gefordert.
Der Begriff Waldbrand ist mittlerweile noch mehr mit Furcht besetzt als vor dem großen Ereignis im Lesachtal, wo 110 Hektar Wald von den Flammen vernichtet wurden und die Glutnester nicht und nicht zu bekämpfen waren.
Die extreme Trockenheit ist heuer ein großes Problem. Das müssen nun auch die Feuerwehren des Abschnittes Völkermarkt spüren: Sie wurden Samstagnachmittag zu einem Waldbrand am Kömmel alarmiert.
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